Упереджені від початку. Вчені виявили, що більшість людей не здатні розпізнати агресію

Дослідження показало, що ми упереджено припускаємо добрі наміри в собак та інших людей.

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Незважаючи на те, що нам здається, нібито ми непогано розуміємося на поведінці інших людей і тварин, дослідження показують, що ми дуже упереджені в розпізнанні агресії, пише Independent.

У новому дослідженні група вчених із Інституту Макса Планка в Німеччині вирішили зосередитися на тому, наскільки люди здатні інтерпретувати сигнали в соціальних ситуаціях. Здатність визначити, чи щаслива інша людина або тварина чи агресивна, має велику еволюційну перевагу. Але, схоже, ми справляємося з цим гірше, ніж могли б припустити.

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У новому дослідженні взяли участь 92 дорослі особи, їх розділили на дві групи. Обом групам запропонували переглянути низку роликів, що показують початок невербальної взаємодії між тваринами та людьми. У відеороликах показали взаємодії між двома людьми, двома домашніми собаками та двома берберійськими макаками.

Після перегляду коротких відеороликів першій групі учасників запропонували класифікувати взаємодію як агресивну, нейтральну чи грайливу, а другій — спрогнозувати результат трьох можливих варіантів. Зазначимо, що всі ролики були зупинені до початку взаємодії, а реципієнти ґрунтувалися у своїх припущеннях на позі тіла та виразі обличчя.

Цікаво, що учасники опитування випадково впоралися з обома завданнями краще, ніж припускали вчені. Однак вони не змогли зчитати інформацію під час оцінюванні агресивних взаємодій у людей і собак. Так, 70% учасників правильно визначили ігрові взаємодії, водночас реципієнти особливо погано передбачали результат агресивних взаємодій людей.

Учені виявили, що люди здатні упереджено припускати добрі наміри в інших людей і собак, і, схоже, це заважає розпізнанню агресивних взаємодій.

Дослідники припускають, що результати дослідження могли б значно скоротити випадки укусів собак. Учені зазначають, що ми досить добре впораємося з класифікацією та передбаченням соціальних ситуацій із людьми, собаками та мавпами, проте все залежить від контексту. Дивно, але ми все ж таки недооцінюємо агресію в собак. Дослідники припускають, що власникам вихованців варто приділити більше часу вивченню поведінки собак, щоб знизити кількість агресивних взаємодій.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили в собак незвичну здатність — вони засуджують господарів за дурість.