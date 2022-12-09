Подарок от предка. Древняя ДНК подсказала, как сформировалась наша иммунная система

Исследование показывает, какие именно гены помогли современным людям адаптироваться к окружающей среде и бороться с инфекциями.

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Летом 2008 года в пещере, расположенной в сибирских Алтайских горах, ученые обнаружили обломок кости пальца. Изначально предполагалось, что останки принадлежат неандертальцу, но в 2010 году все изменилось — анализ ДНК показал, что исследователи обнаружили фрагменты совсем другого доисторического вида — денисовца, пишет Inverse.

В ходе дальнейших исследований ученые узнали много о наших загадочных кузенов, которые произошли из Денисовой пещеры, в которой и был найден костяной осколок. В ходе исследований ученые выяснили, что ДНК неандертальца ответственна за ряд физических и личностных черт современных людей и даже некоторых заболеваний, таких как ковид или диабет. Однако ученые долгое время не могли понять, какое влияние на современных людей оказала денисовская ДНК.

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В новом исследовании группа ученых из Мельбурнского университета в Австралии, похоже, приблизилась к разгадке. Исследователи обнаружили, что у коренных жителей острова Новая Гвинея денисовская ДНК регулирует иммунные гены и клетки и оказывает большее влияние, чем неандертальская ДНК. Ученые предполагают, что именно эта функция помогла папуасам приспособиться к местной среде и противостоять инфекционным заболеваниям.

По словам вычислительного биолога из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Германии, которая не участвовала в исследовании, Джанет Келсо, данное исследование является многообещающим. Дело в том, что сегодня существует довольно мало исследований, в которых бы конкретно изучалось влияние денисовской ДНК на современных людей Океании и островов Юго-Восточной Азии — это хорошее начало.

В ходе исследования ученые взяли большой набор данных, в котором были секвенированы геномы более трех сотен человек из Индонезии и Папуа-Новой Гвинеи. Во всех образцах присутствовала как неандертальская, так и денисовская ДНК. Эти данные позволили выяснить, какие гены были связаны с каким архаичным гоминином, но не определил для денисовца точную функциональную роль ДНК.

По словам руководителя исследования Ирэн Гальего Ромеро. Они с коллегами изучили более геномы полусотни попуасов из этого набора, а затем сравнили денисовскую ДНК с другой базой данных. В результате ученые обнаружили, что некодирующие генетические последовательности денисовцев оказались наиболее активными в иммунных клетках в сравнении с ДНК неандертальцев.

Ромеро отмечает, что ученым потребуется больше исследований, чтобы понять как именно иммунные гены включают и выключают денисовскую ДНК, однако теперь ученые знают в каком направлении им необходимо двигаться.

Исследователи считают, что результаты исследования позволят пролить свет на то, как некоторые из других наших давно вымерших предков повлияли на нашу эволюцию и здоровье.

Ранее Фокус писал о том, что искусственный интеллект помог открыть настоящую правду о геноме человека.