Сокровища мезозоя. На раковинах возрастом 240 млн лет обнаружили флуоресцентные цветовые узоры (фото)

Следы цветных узоров чрезвычайно редки в таких древних окаменелостях, однако все же могут сохраниться, и чаще, чем предполагали ученые.

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Ультрафиолетовый свет позволяет исследователям увидеть сложные структуры в окаменелостях, которое невозможно разглядеть при обычном дневном свете, пишет Sci Tech Daily.

Ранее исследователи использовали этот метод лишь для окаменелостей ракушек современной геологической эпохи Земли. Это позволяло ученым проявить цветовые узоры, которые давно исчезли. Однако новое исследование группы ученых из Геттингенского университета предполагает, что флуоресцентные цветовые узоры способы сохраняться на ракушках намного дольше, чем мы могли бы предположить.

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В ходе исследования ученые смогли проявить цветовые узоры на раковинах мезозойской эры Земли, которым не менее 240 миллионов лет. В результате эти образцы считаются самыми древними флуоресцентными цветовыми узорами, которые ученым удавалось находить когда-либо.

По словам соавтора исследования доктора Клауса Волькенштейна, следы цветных узоров чрезвычайно редки для раковин мезозойского периода. Однако новое исследование морских гребешков триасового периода в ультра-фиолетовом свете, которые датируются началом мезозойской эры, показывает, что цветовые узоры на самом деле могут сохраняться гораздо чаще, чем предполагали ранее ученые.

[ + – ] Различные флуоресцентные цвета ископаемого гребешка Фото: Klaus Wolkenstein

Ультрафиолетовый свет невидим для человеческого глаза, однако он возбуждает органические соединения в окаменелостях и подсвечивает их. В результате мы можем видеть удивительное разнообразие цветных узоров, полос, зигзагов и даже "пламени". Ученые отмечают, что разнообразие узоров на древних раковинах вполне можно сравнить с узорами современных морских ракушек, которые мы можем встретить на пляже.

По словам Волькенштейна, на триасовых раковинах флуоресцентные соединения сформировались лишь в ходе окаменения путем окисления первоначальных пигментов. То есть цветовые узоры современных ракушек не проявляют флуоресценции. Исследователи также заметили, что древние окаменелости имеют разные цвета в зависимости от региона, в котором они были обнаружены — цветовой спектр варьируется от желтого до красного со всевозможными переходами.

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