Скарби мезозою. На черепашках віком 240 млн років виявили флуоресцентні кольорові візерунки (фото)

Сліди кольорових візерунків надзвичайно рідкісні в таких стародавніх скам'янілостях, проте можуть зберегтися, і частіше, ніж припускали вчені.

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Ультрафіолетове світло дозволяє дослідникам побачити складні структури в скам'янілостях, які неможливо розглянути зі звичайним денним світлом, пише Sci Tech Daily.

Раніше дослідники використовували цей метод лише для скам'янілостей черепашок сучасної геологічної доби Землі. Це дозволяло вченим виявити колірні візерунки, які давно зникли. Однак нове дослідження групи вчених із Геттінгенського університету передбачає, що флуоресцентні колірні візерунки можуть зберігатися на черепашках набагато довше, ніж ми могли б припустити.

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У ході дослідження вчені змогли виявити колірні візерунки на черепашках мезозойської ери Землі, яким не менше 240 мільйонів років. У результаті ці зразки вважаються найдавнішими флуоресцентними кольоровими візерунками, які вченим вдавалося знаходити будь-коли.

За словами співавтора дослідження доктора Клауса Волькенштейна, сліди кольорових візерунків надзвичайно рідкісні для черепашок мезозойського періоду. Однак нове дослідження морських гребінців тріасового періоду в ультрафіолетовому світлі, які датуються початком мезозойської ери, показує, що колірні візерунки насправді можуть зберігатися набагато частіше, ніж передбачали вчені.

[ + – ] Різні флуоресцентні кольори викопного гребінця Фото: Klaus Wolkenstein

Ультрафіолетове світло невидиме для людського ока, проте воно збуджує органічні сполуки в скам'янілості й підсвічує їх. У результаті ми можемо бачити дивовижну різноманітність кольорових візерунків, смуг, зигзагів і навіть "полум'я". Вчені відзначають, що різноманітність візерунків на стародавніх черепашках цілком можна порівняти з візерунками сучасних морських черепашок, які ми можемо зустріти на пляжі.

За словами Волькенштейна, на тріасових черепашках флуоресцентні сполуки сформувалися лише в ході скам'яніння шляхом окислення первісних пігментів. Тобто колірні візерунки сучасних черепашок не виявляють флуоресценції. Дослідники також помітили, що стародавні скам'янілості мають різні кольори залежно від регіону, в якому вони були виявлені, — колірний спектр варіюється від жовтого до червоного з різними переходами.

Раніше Фокус писав про доісторичні колекціонери — у Калахарі виявили схованку з камінням, зібраним 105 000 років тому.