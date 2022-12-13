Ешь, стреляй, люби. Почему мы не хотим есть некоторых животных и смотрим хищно на других

Исследование показывает, что этот выбор вовсе не зависит от нашей этики или идеологии. Дело совсем в другом.

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Вряд ли кролик и аллигатор вызывают у кого-либо из нас одинаковые чувства. Нам кажется вполне нормальным употребление свинины, но мы навряд ли также спокойно могли бы воспринять поглощение мяса собаки. Исследователи из Сингапура сосредоточились на том, чтобы понять, почему мы так избирательны в отношении животных и на чем это основывается, пишет Cosmos Magazine.

В новом исследовании ученые изучили наше отношение к разным животным, в том числе к тем, которые, как правило, воспринимаются как источники пищи. В ходе исследования ученые попросили реципиентов оценить 16 видов животных и поместить их в одну из четырех категорий: "люблю", "берегу", "безразлично" и "не нравится". Каждая из вышеперечисленных групп по сути демонстрирует отношение участников опроса к тем или иным животным.

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Отметим, что среди животных, которых попросили оценить реципиентов, были акулы, аллигаторы, свиньи, собаки, осьминоги, кролики, коровы, орангутаны и другие. В ходе опроса ученые также измерили этическую идеологию участников — в исследовании также приняли участие вегетарианцы, защитники животных и те, кто не причислял себя ни к одной из этих двух групп.

По словам автора исследования доктора Пола Патинадана, работающего в Национальной группе здравоохранения Сингапура, они с коллегами обнаружили, что отношение участников опрос к определенным видам никак не зависело от их этической или моральной точки зрения.

Патинадан предполагает, что наши чувства в отношении тех или иных животных, похоже, вызваны умственными адаптивными социальными оценочными суждениями и перестановками. Вероятно, это может объяснить, почему люди считают "съедобных животных" менее разумными, а следовательно заслуживающих меньше прав и заботы.

Ученые считают, что результаты их исследования в дальнейшем могли бы пролить свет на природу человеческого взаимодействия с существами, с которыми мы делим планету. Исследователи планируют провести подобные исследования в других странах и сравнить, как результаты опроса будут зависеть от культуры реципиентов.

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