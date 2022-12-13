Їж, стріляй, люби. Чому ми не хочемо їсти деяких тварин і хижо дивимося на інших

Дослідження показує, що цей вибір зовсім залежить від нашої етики чи ідеології. Справа зовсім в іншому.

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Навряд чи кролик і алігатор викликають у будь-кого з нас однакові почуття. Нам здається цілком нормальним вживання свинини, але ми навряд чи спокійно могли б сприйняти поглинання м'яса собаки. Дослідники із Сінгапуру зосередилися на тому, щоб зрозуміти, чому ми такі вибіркові щодо тварин і на чому це ґрунтується, пише Cosmos Magazine.

У новому дослідженні вчені вивчили наше ставлення до різних тварин, у тому числі тих, які, як правило, сприймаються як джерела їжі. У ході дослідження вчені попросили реципієнтів оцінити 16 видів тварин і помістити їх в одну з чотирьох категорій: "люблю", "бережу", "байдуже" та "не подобається". Кожна з вищезгаданих груп демонструє ставлення учасників опитування до тих чи інших тварин.

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Зазначимо, що серед тварин, яких попросили оцінити реципієнтів, були акули, алігатори, свині, собаки, восьминоги, кролики, корови, орангутани й інші. У ході опитування вчені також виміряли етичну ідеологію учасників — у дослідженні також узяли участь вегетаріанці, захисники тварин і ті, хто не зараховував себе до жодної з цих двох груп.

За словами автора дослідження доктора Пола Патінадана, який працює в Національній групі охорони здоров'я Сінгапуру, вони з колегами виявили, що ставлення учасників опитування до певних видів ніяк не залежало від їхньої етичної чи моральної точки зору.

Патінадан припускає, що наші почуття щодо тих чи інших тварин, схоже, викликані розумовими адаптивними соціальними оціночними судженнями та перестановками. Ймовірно, це може пояснити, чому люди вважають "їстівних тварин" менш розумними, а отже, такими, що заслуговують на менше прав і турботи.

Учені вважають, що результати їхнього дослідження надалі могли б пролити світло на природу людської взаємодії з істотами, з якими ми ділимо планету. Дослідники планують провести подібні дослідження в інших країнах і порівняти, як результати опитування залежатимуть від культури реципієнтів.

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