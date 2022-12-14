Кто "сварил" кости древних рыб и земноводных 300 млн лет назад: ученые наконец-то нашли ответ

Сохранение древних костей – удивительное явление. В некоторых случаях можно обнаружить останки, в которых сохранились и мягкие ткани. Обычно их находят в осадочных породах, называемых "лагерштетт".

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Однако скопление Джерроу в Ирландии десятилетиями удивляло ученых. Оно содержит угольный пласт, полный костей с внутренними структурами настолько измененными, что трудно, а в некоторых случаях и невозможно, разглядеть детали рыбы и четвероногих земноводных, сообщает Science Alert.

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Ранее ученые приписывали измененную структуру костей кислой воде в болоте или озере, где остатки хранились. По словам ученых, из-за таких условий образцы "окаменели, но лишь частично".

Однако это не согласовывалось с тем, что другие окаменелости, найденные в аналогичных условиях, имели совсем другое состояние.

Теперь ученые из Ирландии и Великобритании подробно исследовали окаменелости из Джерроу и определили причину их изменения: их буквально сварили горячие жидкости, которые просочились в скалу в результате тектонической активности.

"Это исследование демонстрирует, что изменения, которые наблюдаются в Джерроу, на самом деле в значительной степени вызваны гидротермальными жидкостями, — пишет группа под руководством палеонтолога Аодхана Гогайна из Тринити-колледжа, Дублин, Ирландия, — и не является прямым следствием влияния окружающей среды на начальных этапах погребения или раннего диагенеза".

[ + – ] Костный материал частично замещен углем и сфалеритом. Фото: Ó Gogáin et al., Palaeontology, 2022

Исследователи применили ряд методов, чтобы выявить химический состав этих окаменелостей. Они объединили изображения высокого разрешения с методами анализа элементного состава и структуры материалов и обнаружили вероятную причину таких изменений.

Костный материал частично замещен углем и сфалеритом (минерал, который может образовываться в гидротермальных условиях), а кристаллы апатита, найденные в остатках, отличались от кристаллов апатита, обычно находящихся в окаменелостях.

"Химический состав кристаллов апатита может многое рассказать нам о том, как они образовались: выросли ли они органически в организме животного, или когда животное было похоронено, или на их рост повлияли какие-то другие факторы", — говорит геолог Гэри О'Салливан из Тринити-колледжа.

"Апатит является основной составляющей живой кости, поэтому не удивительно, что мы находим некоторые сохранившиеся в этих костях. Однако когда мы смотрим на химический состав апатита в костях из Джерроу, мы обнаруживаем, что этот апатит образовывали нагретые жидкости внутри Земли."

Команда предполагает, что после гибели рыб и четвероногих их кости были перенесены на небольшое расстояние и быстро захоронены, сохраняя почти полностью целые скелеты и чешуйчатую кожу. Во время этого кости сжимались, что приводило к переломам. Эти повреждения позволили гидротермальным жидкостям проникнуть в кости, изменив их химический состав и структуру.

"Прекрасно, что наконец-то решили вопрос, что изменило ископаемые кости этих животных", — говорит палеонтолог Патрик Уайз Джексон из Тринити-колледжа. Это важный элемент геонаследия Ирландии, уникальный и имеющий большое научное значение.

Ранее Фокус писал об останках гигантского кита, найденных посреди леса в Тайване. Ученые предполагают, что им около 85 тысяч лет.