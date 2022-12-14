Хто "зварив" кістки древніх риб і земноводних 300 млн років тому: вчені нарешті знайшли відповідь

Збереження стародавніх кісток — дивовижне явище. В деяких випадках можна знайти рештки, в яких збереглися і м’які тканини. Зазвичай їх знаходять в осадових породах, які називаються "лагерштетт".

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Проте скупчення Джерроу в Ірландії десятиліттями дивувало вчених. Воно містить вугільний пласт, повний кісток із внутрішніми структурами настільки зміненими, що важко, а в деяких випадках і неможливо, розгледіти деталі риби та земноводних чотириногих, повідомляє Science Alert.

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Раніше вчені приписували змінену структуру кісток кислій воді в болоті чи озері, в якому рештки зберігалися. За словами науковців, через такі умови зразки "скам'яніли, але лише частково".

Проте це не узгоджувалося з тим, що інші скам’янілості, знайдені в аналогічних умовах, мали зовсім інший стан.

Тепер вчені з Ірландії та Великобританії детально дослідили скам’янілості з Джерроу та визначили причину їхньої зміни: їх буквально зварили гарячі рідини, які просочилися в скелю внаслідок тектонічної активності.

"Це дослідження демонструє, що зміни, які спостерігаються в Джерроу, насправді значною мірою спричинені гідротермальними рідинами, — пише група під керівництвом палеонтолога Аодхана Гогайна з Триніті-коледжу, Дублін, Ірландія, — і не є прямим наслідком впливу навколишнього середовища на початкових етапах поховання або раннього діагенезу".

[ + – ] Кістковий матеріал частково заміщений вугіллям і сфалеритом Фото: Ó Gogáin et al., Palaeontology, 2022

Дослідники застосували низку методів, щоб виявити хімічний склад цих скам’янілостей. Вони поєднали зображення високої роздільної здатності з методами аналізу елементного складу та структури матеріалів і виявили ймовірну причину таких змін.

Кістковий матеріал частково заміщений вугіллям і сфалеритом (мінерал, який може утворюватися в гідротермальних умовах), а кристали апатиту, знайдені в рештках, відрізнялися від кристалів апатиту, які зазвичай знаходяться в скам’янілостях.

"Хімічний склад кристалів апатиту може багато розповісти нам про те, як вони утворилися: чи виросли вони органічно в організмі тварини, чи коли тварина була похована, чи на їхнє зростання вплинули якісь інші фактори", — каже геолог Гері О'Салліван з Триніті-коледжу.

"Апатит є основною складовою живої кістки, тому не дивно, що ми знаходимо деякі збережені в цих кістках. Однак, коли ми дивимося на хімічний склад апатиту в кістках з Джерроу, ми виявляємо, що цей апатит утворювали нагріті рідини всередині Землі."

Команда припускає, що після загибелі риб і чотириногих їхні кістки були перенесені на невелику відстань і швидко поховані, зберігаючи майже повністю цілі скелети та лускату шкіру. Під час цього кістки стискалися, що призводило до переломів. Ці пошкодження дозволили гідротермальним рідинам проникнути в кістки, змінивши їх хімічний склад і структуру.

"Чудово, що нарешті розв'язали питання про те, що змінило викопні кістки цих тварин", — каже палеонтолог Патрік Уайз Джексон з Триніті-коледжу. Це важливий елемент геоспадщини Ірландії, який є унікальним та має велике наукове значення.

Раніше Фокус писав про останки гігантського кита, знайдені посеред лісу в Тайвані. Вчені припускають, що їм близько 85 тисяч років.