На пороге открытия. Стартовало первое в мире испытание переливания выращенной в лаборатории крови

Если оно окажется успешным, люди нуждающиеся в постоянном переливании крови смогут делать это реже.

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Пациенты с заболеваниями крови, такими как серповидно-клеточная анемия, часто нуждаются в регулярных переливаниях крови. Однако многократное переливание крови может привести к накоплению железа в организме человека и вызвать осложнение, называемое перегрузкой железом, пишет Science Alert.

Исследователи полагают, что этого риска можно было бы избежать, использовав длительные эритроциты, выращенные в лаборатории. По сути данное исследование является пробной проверкой того, как долго прослужат эритроциты, выращенные искусственно.

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По словам соавтора исследования клеточного биолога из Бристольского университета Эшли Той, несмотря на то, что исследование является небольшим, оно вполне может стать удачным научным трамплином и привести к революции производства крови из стволовых клеток.

Ранее ученые уже закончили этап исследования на животных и теперь приступили к новому витку — переливанию выращенных в лаборатории клеток крови людям. На первом этапе клетки крови были введены тому же донору, от которого и были получены. Новый этап предполагает, что изготовленные клетки крови будут введены другому совместимому человеку.

В общей сложности в исследовании примут участие 10 человек, двое уже прошли переливание, еще 8 человек получат два переливания от 5 до 10 мл лабораторной крови с интервалом не менее четырех месяцев. В первом случае испытуемые получат эритроциты, предоставленные донором, во втором — выращенные в лаборатории из стволовых клеток того же донора.

Изготовленные клетки ученые помечают индикаторным красителем, а потому имеют возможность наблюдать, как они проносятся по кровеносной системе реципиента, пока не износятся, не поглотятся или не будут переработаны.

Более ранние исследования, проведенные на животных, свидетельствуют о том, что выращенные в лаборатории эритроциты имеют более продолжительный срок службы. Например, средняя продолжительность жизни эритроцита человека составляет около 120 дней. Если же лабораторные клетки покажут лучший результат, это может значить, что людям, нуждающимся в постоянных переливаниях крови, потребуется реже проходить процедуры.

По словам соавтора исследования гематолога Кембриджского университета Седрика Геварта, данное исследование является первым в своем роде и если оно окажется успешным, это будет означать, что пациентам потребуется меньше переливаний, а значит риск развития осложнений будет ниже.

Во-первых, ученые предполагают, что таким образом можно будет снизить риск накопления железа. Во-вторых, масштабировать процесс для производства больших объемов крови, необходимых пациентам. В-третьих, предотвратить развитие у пациентов с повторными переливаниями опасных для жизни иммунных реакций на определенные группы донорской крови.

Ученые уверены, что потребуется проделать еще много работы, чтобы все это стало возможным, однако начало весьма перспективное.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что свежая кровь действительно может омолаживать.