На порозі відкриття. Стартувало перше у світі випробування переливання вирощеної в лабораторії крові

Якщо воно виявиться успішним, люди, які потребують постійного переливання крові, зможуть робити це рідше.

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Пацієнти із захворюваннями крові, такими як серповидно-клітинна анемія, часто потребують регулярних переливань крові. Однак багаторазове переливання крові може призвести до накопичення заліза в організмі людини і спричинити ускладнення, яке називається перевантаженням залізом, пише Science Alert.

Дослідники вважають, що цього ризику можна було б уникнути, використовуючи тривалі еритроцити, вирощені в лабораторії. Насправді це дослідження є пробною перевіркою того, як довго прослужать еритроцити, вирощені штучно.

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За словами співавтора дослідження клітинного біолога з Бристольського університету Ешлі Той, попри те, що дослідження є невеликим, воно цілком може стати вдалим науковим трампліном і привести до революції виробництва крові зі стовбурових клітин.

Раніше вчені вже закінчили етап дослідження на тваринах і тепер розпочали новий виток — переливання вирощених у лабораторії клітин крові людям. На першому етапі клітини крові були введені донору, від якого й отримані. Новий етап передбачає, що виготовлені клітини крові введуть іншій сумісній людині.

Загалом у дослідженні візьмуть участь 10 осіб, двоє вже пройшли переливання, ще 8 осіб отримають два переливання від 5 до 10 мл лабораторної крові з інтервалом не менш як чотири місяці. У першому випадку випробувані отримають еритроцити, надані донором, у другому — вирощені в лабораторії зі стовбурових клітин того ж донора.

Виготовлені клітини вчені позначають індикаторним барвником, а тому мають можливість спостерігати, як вони проносяться кровоносною системою реципієнта, поки не зносяться, не поглинуться або не будуть перероблені.

Ранні дослідження, проведені на тваринах, свідчать, що вирощені в лабораторії еритроцити мають більш тривалий термін служби. Наприклад, середня тривалість життя еритроцита становить близько 120 днів. Якщо ж лабораторні клітини покажуть найкращий результат, це може означати, що людям, які потребують постійних переливань крові, потрібно рідше проходити процедури.

За словами співавтора дослідження гематолога Кембриджського університету Седрика Геварта, це дослідження є першим у своєму роді і якщо воно виявиться успішним, це означатиме, що пацієнтам потрібно менше переливань, а значить ризик розвитку ускладнень буде нижчим.

По-перше, вчені припускають, що таким чином можна буде знизити ризик накопичення заліза. По-друге, масштабувати процес виробництва великих обсягів крові, необхідних пацієнтам. По-третє, запобігти розвитку у пацієнтів із повторними переливаннями небезпечних для життя імунних реакцій на певні групи донорської крові.

Вчені впевнені, що потрібно зробити ще багато роботи, щоб усе це стало можливим, проте початок дуже перспективний.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що свіжа кров справді може омолоджувати.