В Неаполе нашли древнюю мозаику в гостиной известного садиста и правой руки императора Августа

В археологическом парке Паусилипон археологи из "L'Orientale" Неаполитанского университета нашли древнюю мозаику в вилле, принадлежавшей правой руке императора Августа.

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Археологи из Неаполитанского университета "L'Orientale" обнаружили мозаичный пол из начальной фазы строительства виллы Публия Ведия Поллиона. Владелец виллы прославился своим жестоким отношением к рабам, хотя и происходил из семьи освобожденного раба, сообщают Arkeonews.

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Археологи нашли древнюю мозаику при исследовании археологического парка Паусилипон. Когда-то это был элитный квартал Неаполя, состоящий из древних построек, выходящих к морю. В парк можно попасть через туннель "Grotta Seiano" протяженностью 770 метров, который выкопан в римский период.

Главной достопримечательностью парка является вилла Публия Ведия Поллиона, правой руки императора Августа, построенная в первом веке до нашей эры. Он прославился своими роскошными вкусами и жестокостью к своим рабам – когда они ему не нравились, он якобы скармливал их миногам в пруду для угрей. Помимо своей виллы, он построил театр на 2000 человек, одеон для небольших спектаклей, Нимфеум и курортный комплекс.

[ + – ] Имение Ведия Фото: Napolike

Поллион оставил свое имение Августу после смерти в 15 г. до н. е. вместе с инструкциями возвести на этом месте соответствующий памятник. Ко временам Адриана, умершего в 138 году нашей эры, вилла принадлежала империи и переходила от одного императора к другому.

Мозаика, состоящая из крошечных белых мозаик с двойной черной рамкой, была обнаружена намеренно зарытой под проектами реконструкции, которые император Август приказал выполнить после смерти Ведия.

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