У Неаполі знайшли давню мозаїку у вітальні відомого садиста та правої руки імператора Августа

В археологічному парку Паусіліпон археологи з "L'Orientale" Неаполітанського університету знайшли стародавню мозаїку у віллі, яка належала правій руці імператора Августа.

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Археологи з Неаполітанського університету "L'Orientale" знайшли мозаїчну підлогу з початкової фази будівництва вілли Публія Ведія Полліона. Власник вілли найвідоміший своїм жорстоким ставленням до рабів, хоча й походив з сім’ї звільненого раба, повідомляють Arkeonews.

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Археологи знайшли стародавню мозаїку під час дослідження археологічного парку Паусіліпон. Колись це був елітний квартал Неаполя, який складається зі стародавніх споруд, які виходять до моря. До парку можна потрапити через тунель "Grotta Seiano" довжиною 770 метрів, який викопаний у римський період.

Головною пам'яткою парку є вілла Публія Ведія Полліона, правої руки імператора Августа, яку побудували в першому столітті до нашої ери. Він прославився своїми розкішними смаками та жорстокістю до своїх рабів — коли вони йому не подобалися, він нібито згодовував їх міногам у ставку для вугрів. Крім своєї вілли, він побудував театр на 2000 осіб, Одеон для невеликих вистав, Німфеум і курортний комплекс.

[ + – ] Маєток Ведія Фото: Napolike

Полліон залишив свій маєток Августу після смерті в 15 р. до н. е. разом з інструкціями звести на цьому місці відповідний пам’ятник. До часів Адріана, який помер у 138 році нашої ери, вілла належала імперії та переходила від одного імператора до іншого.

Мозаїку, яка складається з крихітних білих мозаїк із подвійною чорною рамкою, було виявлено навмисно закопаною під проєктами реконструкції, які імператор Август наказав виконати після смерті Ведія.

Раніше Фокус писав про виявлену в Сирії мозаїку, яка зображає Троянську війну.