Космический аппарат NASA посетит самый вулканический мир Солнечной системы
Аппарат "Юнона" начинает серию близких облетов одного из самых известных спутников Юпитера.
Космический аппарат "Юнона" 15 декабря 2022 года начинает первый из 9 близких облетов спутника Юпитера Ио, который является самым вулканическим миром в Солнечной системе, пишет CNN.
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Во время двух приближений к Ио аппарат будет находится на очень близком расстоянии от поверхности спутника – всего в 1500 км. Во время облетов Ио аппарат "Юнона" будет делать подробные изображения поверхности спутника Юпитера, чтобы узнать больше о сети вулканов и о том, как их извержения взаимодействуют с газовым гигантом. Дело в том, что этот спутник постоянно притягивается сильной гравитацией Юпитера.
Еще в июле этого года "Юнона" сделала инфракрасный снимок Ио с расстояния в 80 000 километров. Самые яркие пятна на этом изображении соответствуют самым высоким температурам на Ио, где находятся сотни вулканов, и некоторые из них могут выбрасывать фонтаны лавы на десятки километров в высоту.
По словам Скотта Болтона из команды "Юноны", с каждым новым пролетом вокруг Ио ученые смогут получить еще больше информации об этом необычном мире.
"Приборы этого космического аппарата предназначены для наблюдения за Юпитером, но они также хорошо справляются с наблюдениями за Ио", — говорит Болтон.
Одним из важных достижений "Юноны" за последние месяцы было то, что аппарат смог в конце сентября сделать новое изображение самого северного циклона Юпитера. В атмосфере этой планеты преобладают сотни циклонов, многие из которых сосредоточены на полюсах.
Космический аппарат "Юнона" находится на орбите Юпитера с 2016 года, чтобы больше узнать о планете-гиганте, но частью его расширенной миссии, которая началась в 2021 году, является и изучение спутников газового гиганта. Аппарат должен будет заниматься своей научной работой вплоть до конца 2025 года.
"Юнона" пролетела мимо спутника Юпитера Ганимеда в 2021 году, а в начале этого года — над Европой. Аппарат использовал свои приборы, чтобы заглянуть под ледяную оболочку обеих спутников, чтобы больше узнать о их составе. Считается, что в недрах Европы существует соленый океан, который уходит на глубину от 64 до 160 км под ледяной оболочкой толщиной от 16 до 24 км.
Все данные, которые собирает "Юнона" будут использованы для подготовки полетов двух космических аппаратов к Юпитеру и его спутникам.
Аппарат Европейского космического агентства JUICE должен полететь в космос в апреле 2023 года и в течение трех лет после прибытия будет изучать Юпитер и три его ледяных спутника — Ганимед, Каллисто и Европу. Считается, что все три спутника имеют океаны под поверхностью и ученые хотят выяснить, является ли океан Ганимеда потенциально пригодным для жизни.
А аппарат NASA под названием Europa Clipper будет запущен в космос в 2024 году, чтобы совершить после прибытия к цели 50 облетов Европы. Ученые хотят узнать действительно ли там существует внутренний океан и может ли этот спутник поддерживать жизнь.
Как уже писал Фокус, некоторые ученые предполагают, что на Ио все же существует подземный океан, но он состоит совсем не из воды, а из магмы.