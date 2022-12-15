Космический аппарат NASA посетит самый вулканический мир Солнечной системы

Аппарат "Юнона" начинает серию близких облетов одного из самых известных спутников Юпитера.

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Космический аппарат "Юнона" 15 декабря 2022 года начинает первый из 9 близких облетов спутника Юпитера Ио, который является самым вулканическим миром в Солнечной системе, пишет CNN.

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Во время двух приближений к Ио аппарат будет находится на очень близком расстоянии от поверхности спутника – всего в 1500 км. Во время облетов Ио аппарат "Юнона" будет делать подробные изображения поверхности спутника Юпитера, чтобы узнать больше о сети вулканов и о том, как их извержения взаимодействуют с газовым гигантом. Дело в том, что этот спутник постоянно притягивается сильной гравитацией Юпитера.

Еще в июле этого года "Юнона" сделала инфракрасный снимок Ио с расстояния в 80 000 километров. Самые яркие пятна на этом изображении соответствуют самым высоким температурам на Ио, где находятся сотни вулканов, и некоторые из них могут выбрасывать фонтаны лавы на десятки километров в высоту.

[ + – ] Еще в июле этого года "Юнона" сделала инфракрасный снимок Ио с расстояния в 80 000 километров. Самые яркие пятна на этом изображении соответствуют самым высоким температурам на Ио, где находятся сотни вулканов, и некоторые из них могут выбрасывать фонтаны лавы на десятки километров в высоту Фото: NASA

По словам Скотта Болтона из команды "Юноны", с каждым новым пролетом вокруг Ио ученые смогут получить еще больше информации об этом необычном мире.

"Приборы этого космического аппарата предназначены для наблюдения за Юпитером, но они также хорошо справляются с наблюдениями за Ио", — говорит Болтон.

Одним из важных достижений "Юноны" за последние месяцы было то, что аппарат смог в конце сентября сделать новое изображение самого северного циклона Юпитера. В атмосфере этой планеты преобладают сотни циклонов, многие из которых сосредоточены на полюсах.

[ + – ] Одним из важных достижений "Юноны" за последние месяцы было то, что аппарат смог в конце сентября сделать новое изображение самого северного циклона Юпитера. В атмосфере этой планеты преобладают сотни циклонов, многие из которых сосредоточены на полюсах Фото: NASA

Космический аппарат "Юнона" находится на орбите Юпитера с 2016 года, чтобы больше узнать о планете-гиганте, но частью его расширенной миссии, которая началась в 2021 году, является и изучение спутников газового гиганта. Аппарат должен будет заниматься своей научной работой вплоть до конца 2025 года.

"Юнона" пролетела мимо спутника Юпитера Ганимеда в 2021 году, а в начале этого года — над Европой. Аппарат использовал свои приборы, чтобы заглянуть под ледяную оболочку обеих спутников, чтобы больше узнать о их составе. Считается, что в недрах Европы существует соленый океан, который уходит на глубину от 64 до 160 км под ледяной оболочкой толщиной от 16 до 24 км.

[ + – ] Считается, что в недрах Европы существует соленый океан, который уходит на глубину от 64 до 160 км под ледяной оболочкой толщиной от 16 до 24 км Фото: NASA/ JPL-Caltech

Все данные, которые собирает "Юнона" будут использованы для подготовки полетов двух космических аппаратов к Юпитеру и его спутникам.

Аппарат Европейского космического агентства JUICE должен полететь в космос в апреле 2023 года и в течение трех лет после прибытия будет изучать Юпитер и три его ледяных спутника — Ганимед, Каллисто и Европу. Считается, что все три спутника имеют океаны под поверхностью и ученые хотят выяснить, является ли океан Ганимеда потенциально пригодным для жизни.

А аппарат NASA под названием Europa Clipper будет запущен в космос в 2024 году, чтобы совершить после прибытия к цели 50 облетов Европы. Ученые хотят узнать действительно ли там существует внутренний океан и может ли этот спутник поддерживать жизнь.

Как уже писал Фокус, некоторые ученые предполагают, что на Ио все же существует подземный океан, но он состоит совсем не из воды, а из магмы.