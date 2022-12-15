Космічний апарат NASA відвідає вулканічний світ Сонячної системи

Апарат "Юнона" розпочинає серію близьких обльотів одного з найвідоміших супутників Юпітера.

Related video

Космічний апарат "Юнона" 15 грудня 2022 року розпочинає перший із 9 близьких обльотів супутника Юпітера Іо, який є найбільш вулканічним світом у Сонячній системі, пише CNN.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Під час двох наближень до Іо апарат буде на дуже близькій відстані від поверхні супутника — всього за 1500 км. Під час обльотів Іо апарат "Юнона" робитиме докладні зображення поверхні супутника Юпітера, щоб дізнатися більше про мережу вулканів і про те, як їхні виверження взаємодіють із газовим гігантом. Справа в тому, що цей супутник постійно притягується сильною гравітацією Юпітера.

Ще в липні цього року "Юнона" зробила інфрачервоний знімок Іо з відстані 80 000 кілометрів. Найяскравіші плями на цьому зображенні відповідають найвищим температурам на Іо, де розташовані сотні вулканів, і деякі з них можуть викидати фонтани лави на десятки кілометрів заввишки.

[ + – ] Ще в липні цього року "Юнона" зробила інфрачервоний знімок Іо з відстані 80 000 кілометрів. Найяскравіші плями на цьому зображенні відповідають найвищим температурам на Іо, де розташовані сотні вулканів, і деякі з них можуть викидати фонтани лави на десятки кілометрів заввишки. Фото: NASA

За словами Скотта Болтона з команди "Юнони", з кожним новим прольотом навколо Іо вчені зможуть отримати ще більше інформації про цей незвичайний світ.

"Прилади цього космічного апарату призначені для спостереження за Юпітером, але вони також добре справляються зі спостереженнями за Іо", — каже Болтон.

Одним із важливих досягнень "Юнони" за останні місяці було те, що апарат зміг наприкінці вересня зробити нове зображення найпівнічнішого циклону Юпітера. В атмосфері цієї планети переважають сотні циклонів, багато з яких зосереджені на полюсах.

[ + – ] Одним із важливих досягнень "Юнони" за останні місяці було те, що апарат зміг наприкінці вересня зробити нове зображення найпівнічнішого циклону Юпітера. В атмосфері цієї планети переважають сотні циклонів, багато з яких зосереджені на полюсах. Фото: NASA

Космічний апарат "Юнона" перебуває на орбіті Юпітера з 2016 року, щоб більше дізнатися про планету-гіганта, але частиною його розширеної місії, яка розпочалася у 2021 році, є й вивчення супутників газового гіганта. Апарат повинен займатися своєю науковою роботою аж до кінця 2025 року.

"Юнона" пролетіла повз супутника Юпітера Ганімеда у 2021 році, а на початку цього року — над Європою. Апарат використовував свої прилади, щоб заглянути під крижану оболонку обох супутників, щоб дізнатися більше про їхній склад. Вважається, що в надрах Європи існує солоний океан, що йде на глибину від 64 до 160 км під крижаною оболонкою завтовшки від 16 до 24 км.

[ + – ] Вважається, що в надрах Європи існує солоний океан, що йде на глибину від 64 до 160 км під крижаною оболонкою завтовшки від 16 до 24 км. Фото: ступень ракеты

Усі дані, які збирає "Юнона", будуть використані для підготовки польотів двох космічних апаратів до Юпітера та його супутників.

Апарат Європейського космічного агентства JUICE має полетіти в космос у квітні 2023 року та протягом трьох років після прибуття вивчатиме Юпітер і три його крижані супутники — Ганімед, Каллісто і Європу. Вважається, що всі три супутники мають океани під поверхнею, і вчені хочуть з'ясувати, чи океан Ганімеда є потенційно придатним для життя.

А апарат NASA під назвою Europa Clipper буде запущений у космос у 2024 році, щоб здійснити після прибуття до мети 50 обльотів Європи. Вчені хочуть дізнатися, чи дійсно там існує внутрішній океан і чи може цей супутник підтримувати життя.

Як вже писав Фокус, деякі вчені припускають, що на Іо все ж таки існує підземний океан, але він складається зовсім не з води, а з магми.