История использования инструментов: как крохотные обломки раскрывают детали

Когда доисторические люди точили режущие инструменты 300 000 лет назад, они отламывали крошечные кусочки кремня, что сегодня является доказательством того, как обрабатывали древесину ранние люди.

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Остатки кремня обнаружены на позднепалеолитической стоянке в Шенингене, Нижняя Саксония. Теперь команда исследователей из Тюбингенского университета и Центра эволюции человека и палесреды Сенкенберга (SHEP) в Тюбингене проанализировала этот очень старый материал, чтобы получить информацию о нем. О результатах их работы рассказывает Phys.org.

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57 небольших каменных отщепов и три костяных орудия для заточки каменных орудий обнаружили вокруг скелета евразийского прямоходящего слона, погибшего на берегу озера около 300 тысяч лет назад.

"Мы можем доказать, среди прочего, на основе этих находок, что люди, вероятно, "Homo heidelbergensis" или ранние неандертальцы, находились вблизи слона туши", — говорит доктор Джорди Серанджели, директор археологических раскопок в Шенингене. "Этот участок расположен примерно на два метра ниже известного места находки древнейших в мире копий", — добавляет он.

Снимок жизни каменного века

Исследовательница из Тюбингена Флавия Вендитти, ведущий автор исследования, говорит, что история каменного века рассказывается в основном через изучение предметов, которыми работали наши предки. "Мы склонны считать, что большие инструменты, такие как ножи, скребки и острие, важнее простых отщепов, особенно когда они небольшие и на самом деле являются побочным продуктом производства инструментов. Но даже микроскопические каменные сколы, в контексте общих свидетельств, могут многое рассказать об образе жизни наших предков", — говорит она.

Большинство исследованных фрагментов было размером менее одного сантиметра, сообщает Вендитти. "Благодаря мультидисциплинарному подходу, включавшему технологический и пространственный анализ, изучение остатков и признаков использования, а также методы экспериментальной археологии, мы смогли получить больше истории каменного века из этих каменных отщепов", — говорит Вендитти. "Маленькие хлопья происходят от ножевых инструментов, они сбились во время перезаточки". По ее словам, отщепы упали на землю, где и остались, когда люди пошли дальше со своими орудиями труда.

[ + – ] Остатки кремня обнаружили на позднепалеолитической стоянке в Шенингене, Нижняя Саксония Фото: Scientific Reports

Свидетельство деревообработки

Пятнадцать отщепов имели признаки использования, характерные для обработки свежей древесины. "Микроскопические остатки древесины прилипли к тому, что было краями инструментов", — говорит Вендитти. Кроме того, микроскопические повреждения на остроконечном фрагменте природного кремня доказали, что люди использовали его для разрезания свежих животных тканей. "Вероятно, этот кремень использовали во время охоты на слона", — говорит она.

Эти результаты являются еще одним доказательством комбинированного использования камня, костей и растительных технологий 300 тысяч лет назад, как это неоднократно задокументировали в Шенингене, говорит Вендитти. Профессор Николас Конард из Тюбингена и руководитель исследовательского проекта отмечает, что "это исследование показывает, как детальный анализ следов использования и микроостатков может предоставить информацию из небольших артефактов, которые часто игнорируют. Это первое исследование, которое позволило получить такие всесторонние результаты из 300 000-летних отщепов. Предпосылкой для таких исследований является то, что с артефактами обращаются с чрезвычайной осторожностью, начиная с раскопок и заканчивая анализом".

Археологические раскопки на палеолитических стоянках в Шенингене и научное исследование являются долгосрочным проектом университета Тюбингена в сотрудничестве с Обществом исследования природы Сенкенберга и Управлением государственного наследия Нижней Саксонии.

Фокус рассказывал когда предки человека начали пользоваться каменными орудиями.