Історія використання інструментів: як крихітні уламки розкривають деталі

Коли доісторичні люди гострили ріжучі інструменти 300 000 років тому, вони відламували крихітні шматочки кременя, що сьогодні є доказом того, як обробляли деревину ранні люди.

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Залишки кременя виявлені на пізньопалеолітичній стоянці у Шенінгені, Нижня Саксонія. Тепер команда дослідників з Тюбінгенського університету і Центру еволюції людини і палеосередовища Сенкенберга (SHEP) в Тюбінгені проаналізувала цей дуже старий матеріал, щоб отримати інформацію про нього. Про результати їхньої роботи розповідає Phys.org.

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57 невеликих кам'яних відщепів та три кістяних знаряддя для заточування кам'яних знарядь виявили навколо скелета євразійського прямоходячого слона, який загинув на березі озера близько 300 тисяч років тому.

"Ми можемо довести, серед іншого, на основі цих знахідок, що люди, ймовірно, "Homo heidelbergensis" або ранні неандертальці, перебували поблизу туші слона", — говорить доктор Джорді Серанджелі, директор археологічних розкопок у Шенінгені. "Ця ділянка розташована приблизно на два метри нижче від відомого місця знахідки найдавніших у світі списів", — додає він.

Знімок життя кам’яного віку

Дослідниця з Тюбінгена Флавія Вендітті, провідна авторка дослідження, каже, що історія кам'яного віку розповідається здебільшого через вивчення предметів, якими працювали наші предки. "Ми схильні вважати, що великі інструменти, такі як ножі, скребки та вістря, є важливішими, ніж прості відщепи, особливо коли вони невеликі і насправді є побічним продуктом виробництва інструментів. Але навіть мікроскопічні кам'яні відколи, в контексті загальних свідчень, можуть багато чого розповісти про спосіб життя наших предків", — говорить вона.

Більшість досліджених фрагментів була розміром менше від одного сантиметра, повідомляє Вендітті. "Завдяки мультидисциплінарному підходу, який включав технологічний і просторовий аналіз, вивчення залишків і ознак використання, а також методи експериментальної археології, ми змогли отримати більше історії кам'яного віку з цих кам'яних відщепів", — каже Вендітті. "Маленькі пластівці походять від ножових інструментів, вони збилися під час перезаточування". За її словами, відщепи впали на землю, де і залишилися, коли люди пішли далі зі своїми знаряддями праці.

[ + – ] Залишки кременя виявили на пізньопалеолітичній стоянці у Шенінгені, Нижня Саксонія Фото: Scientific Reports

Свідчення деревообробки

П'ятнадцять відщепів мали ознаки використання, характерні для обробки свіжої деревини. "Мікроскопічні залишки деревини прилипли до того, що було краями інструментів", — говорить Вендітті. Крім того, мікроскопічні пошкодження на гострокінцевому фрагменті природного кременю довів, що люди використовували його для розрізання свіжих тваринних тканин. "Ймовірно, цей кремінь використовували під час полювання на слона", — говорить вона.

Ці результати є ще одним доказом комбінованого використання каменю, кісток і рослинних технологій 300 000 років тому, як це неодноразово задокументували в Шенінгені, каже Вендітті. Професор Ніколас Конард з Тюбінгена і керівник дослідницького проєкту наголошує, що "це дослідження показує, як детальний аналіз слідів використання і мікрозалишків може надати інформацію з невеликих артефактів, які часто ігнорують. Це перше дослідження, яке дозволило отримати такі всебічні результати з 300 000-річних відщепів. Передумовою для таких досліджень є те, що з артефактами поводяться з надзвичайною обережністю, починаючи з розкопок і закінчуючи аналізом".

Археологічні розкопки на палеолітичних стоянках у Шенінгені та наукове дослідження є довгостроковим проєктом Тюбінгенського університету у співпраці з Товариством дослідження природи Сенкенберга та Управлінням державної спадщини Нижньої Саксонії.

Фокус розповідав коли предки людини почали користуватися кам’яними знаряддями.