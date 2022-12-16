Таинственная закономерность. Переломы костей в детстве аукнутся нам и во взрослой жизни

Новое исследование полагает, что сломанные кости в детстве могут быт "предупредительными звоночками" остеопороза и будущих переломов в более взрослом возрасте.

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Статистика показывает, что приблизительно каждый второй ребенок ломает кость в детстве, а 25% мальчиков и 15% девочек страдают множественными переломами. Однако исследователи все еще не понимают, почему некоторые дети страдают множественными переломами и как это в дальнейшем отразится на их взрослой жизни, пишет Science Alert.

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Ученые полагают, что существует несколько причин переломов у детей:

высокий уровень интенсивных упражнений;

низкий уровень доходов в семье;

избыточный вес;

высокий индекс массы тела;

дефицит витамина D;

низкое потребление кальция;

имеют особенно хрупкий скелет;

физическое насилие.

Однако главным вопросом остается — связаны ли детские переломы с временным снижением прочности костей или это может оказать влияние на здоровье костей в течение всей жизни.

В ходе исследования группа ученых из Университета Отаго использовали данные группы людей среднего возраста, которые являются часть большого проекта — Данидинского эксперимента, который продолжается уже полсотни лет.

Изучив данные реципиентов, исследователи обнаружили, что люди которые ломали кости более одного раза в детстве, во взрослой жизни имели вдвое больше шансов получить перелом. Кроме того, результаты свидетельствуют о том, что к 45 годам у женщин, которые более одного раза в детстве ломали кости, заметно снизилась плотность костной ткани бедра.

Отметим, что Данидинский эксперимент включает в себя наблюдение за тысячей младенцев, которые родились в поведенческом Данидине в период с апреля 1972 по март 1973 года. С тех пор участники исследования оценивались каждые несколько лет по широкому кругу тем, в том числе рискованное поведение, занятия спортом, физическое насилие, депривация детей и взрослых и много другое.

Проанализировав полученные данные, исследователи обнаружили, что дети, у которых было более одного перелома в детстве, имели вдвое выше шансы получить переломы и во взрослой жизни. В то же время, дети, которые ничего не ломали в детстве, как правило, оставались "целыми" и во взрослой жизни.

Переломы в детстве у женщин были связаны с более низкой минеральной плотностью костей тазобедренного сустава во взрослом возрасте. У мужчин такой тенденции не наблюдалось.

По словам соавтора исследования Ким Мередит-Джонс, ученые все еще не знают, почему так происходит. Риск не был связан с поведенческими факторами, например, рисковым поведение, демографическими данными, ожирением или занятиями спортом.

Исследователи полагают, что результаты данного исследования должны послужить предупреждением для родителей, чьи дети перенесли множественные переломы. В результате родителям стоило бы контролировать количество потребляемого их детьми витамина D и кальция, повысить потребление белка и молочных продуктов. Исследователи предполагают, что все это в дальнейшем позволит снизить риск переломов во взрослом возрасте, а также снизит рис развития остеопороза.

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