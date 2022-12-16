Таємнича закономірність. Переломи кісток у дитинстві відгукнуться нам і в дорослому житті

Нове дослідження вважає, що зламані кістки в дитинстві можуть бути "попереджувальними дзвіночками" остеопорозу та майбутніх переломів у дорослому віці.

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Статистика показує, що приблизно кожна друга дитина ламає кістку в дитинстві, а 25% хлопчиків і 15% дівчаток страждають на множинні переломи. Однак дослідники все ще не розуміють, чому деякі діти страждають на множинні переломи і як це надалі відіб'ється на їхньому дорослому житті, пише Science Alert.

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Вчені вважають, що існує кілька причин переломів у дітей:

високий рівень інтенсивних вправ;

низький рівень доходів у сім'ї;

надлишкова вага;

високий індекс маси тіла;

дефіцит вітаміну D;

низьке споживання кальцію;

мають особливо крихкий скелет;

фізичне насильство.

Однак головним питанням залишається — чи пов'язані дитячі переломи з тимчасовим зниженням міцності кісток, чи це може вплинути на здоров'я кісток протягом усього життя.

Під час дослідження група вчених з Університету Отаго використала дані групи людей середнього віку, які є частиною великого проєкту — Данідинського експерименту, який триває вже півсотні років.

Вивчивши дані реципієнтів, дослідники виявили, що люди, які ламали кістки понад один раз в дитинстві, у дорослому житті мали вдвічі більше шансів отримати перелом. Крім того, результати свідчать, що до 45 років у жінок, які понад один раз у дитинстві ламали кістки, помітно знизилася щільність кісткової тканини стегна.

Зазначимо, що Данідинський експеримент включає спостереження за тисячею немовлят, які народилися в поведінковому Данідині в період з квітня 1972 по березень 1973 року. Відтоді учасники дослідження оцінювалися кожні кілька років з широкого кола тем, зокрема ризикова поведінка, заняття спортом, фізичне насильство, депривація дітей та дорослих та багато іншого.

Проаналізувавши отримані дані, дослідники виявили, що діти, які мали понад один перелом у дитинстві, мали вдвічі вищі шанси отримати переломи і в дорослому житті. Водночас діти, які нічого не ламали в дитинстві, як правило, залишалися "цілими" і в дорослому житті.

Переломи в дитинстві у жінок були пов'язані з нижчою мінеральною щільністю кісток тазостегнового суглоба у дорослому віці. У чоловіків такої тенденції немає.

За словами співавтора дослідження Кім Мередіт-Джонс, вчені досі не знають, чому так відбувається. Ризик не був пов'язаний з поведінковими факторами, наприклад, ризиковою поведінкою, демографічними даними, ожирінням або заняттями спортом.

Дослідники вважають, що результати цього дослідження повинні бути попередженням для батьків, чиї діти перенесли численні переломи. В результаті батькам варто було б контролювати кількість споживаного їх дітьми вітаміну D і кальцію, підвищити споживання білка та молочних продуктів. Дослідники припускають, що це надалі дозволить знизити ризик переломів у дорослому віці, і навіть знизить рис розвитку остеопорозу.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили тисячолітній патоген, який ховається в нас — давня інфекція пожирає кістки.