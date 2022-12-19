Сгорают, как свечи. Ученые объяснили, почему происходит жуткое "самовозгорание" человека

Пламя можно было бы объяснить божественным вмешательством, но исследователи полагают, что все немного проще.

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За последние 300 лет зарегистрировано около 200 случаев самовозгорания и до сих пор причины такого явления не ясны. Похоже, сегодня ученые решили пролить свет на эти жуткие загадочные инциденты, пишет Science Alert.

Первый известный науке случай самовозгорания был описан еще в 17 веке датским специалистом по анатомии. Это произошло в Италии в 14 веке — тогда рыцарь по имени Полонус Ворстиус выпил вина и самовоспламенился. В результате представления о человеке, объятом пламенем, часто связывали с употреблением алкоголя.

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Свою лепту в формирование мифа о "спонтанном самовозгорании" внес и Чарльз Диккенс в своем романе "Холодный дом", написанном в 1853 году. Тогда он рассказал историю персонажа по имени Крук, который был алкоголиком и самопроизвольно загорелся, в результате чего сгорел заживо.

[ + – ] Иллюстрация из "Холодного дома" Чарльза Диккенса 1895 года, изображающая обнаружение тела Крука Фото: MacMillan and Co

Другими объяснениями загадочных жутких воспламенений в течение веков считали божественным вмешательством, ожирением или кишечными газами. Однако патологоанатом из Университета Аделаиды Роджер Байард считает, что этому загадочному явлению есть достаточно простое, но жуткое объяснение.

Как правило, жертв самовоспламенения находят с полностью выгоревшими туловищем и головой, однако их конечности остаются целыми. На месте самовозгорания также может быть минимально повреждена мебель. Байард отмечает, что в действительности эти события вряд ли являются спонтанными — человеческие действительно горят, но нет никакого научного подтверждения, что это происходит спонтанно.

Патологоанатом уверяет, что почти каждый известный подобный случай на самом деле связан с внешним источником, будь то сигарета, лампа или свеча. Распространенным научным объяснением самовозгорания человека является так называемый эффект "фитиля", который предполагает, что люди способны действовать как свечи.

Еще в 1998 году британские ученые провели эксперимент, в котором воспроизвели аналогичные условия с мертвой свиньей. Животное завернули в одеяла, а затем подожгли — в результате конечности остались целыми.

Данная научная теория предполагает, что человеческий жир может выполнять роль источника топлива — то есть по сути наше тело самостоятельно поддерживает пламя после воспламенения, а одежда или одеяла (как в эксперименте) действуют как фитиль свечи.

По словам Байарда, вероятнее всего люди пьют спиртные напитки и проливают их на себя, а после загораются от внешнего источника. В результате алкоголь на одежде или одеялах воспламеняется, а затем наш жир попросту поддерживает пламя. Поскольку в руках и ногах меньше жира, они не могут дать достаточно топлива, чтобы поддерживать пламя — именно поэтому конечности, как правило, остаются целыми.

Патологоанатом заключил, что многие привыкли верить в миф о "спонтанном самовозгорании", но на деле все куда проще, чем божественное вмешательство.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что люди научились разводить огонь около 400 тысяч лет назад.