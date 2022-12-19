Згоряють, як свічки. Вчені пояснили, чому відбувається моторошне самозаймання людини

Полум'я можна було б пояснити божественним втручанням, але дослідники вважають, що все набагато простіше.

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За останні 300 років зареєстровано близько 200 випадків самозаймання і досі причини такого явища не зрозумілі. Схоже, сьогодні вчені вирішили пролити світло на ці моторошні загадкові інциденти, пише Science Alert.

Перший відомий науці випадок самозаймання був описаний ще в 17 столітті датським фахівцем з анатомії. Це сталося в Італії у14 столітті — тоді лицар на ім'я Полонус Ворстіус випив вина і самозайнявся. В результаті уявлення про людину, охоплену полум'ям, часто пов'язували із вживанням алкоголю.

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Свій внесок у формування міфу про "спонтанне самозаймання" вніс і Чарльз Діккенс у своєму романі "Холодний дім", написаному 1853 року. Тоді він розповів історію персонажа на ім'я Крук, який був алкоголіком і мимоволі спалахнув, внаслідок чого згорів живцем.

[ + – ] Ілюстрація з "Холодного дому" Чарльза Діккенса 1895, що зображує виявлення тіла Крука Фото: MacMillan and Co

Іншими поясненнями загадкових моторошних спалахів протягом століть вважали божественне втручання, ожиріння або кишкові гази. Однак патологоанатом з Університету Аделаїди Роджер Байард вважає, що цьому загадковому явищу є досить просте, але жахливе пояснення.

Як правило, жертв самозаймання знаходять з тулубом і головою, що повністю вигоріли, проте їх кінцівки залишаються цілими. На місці самозаймання також можуть бути мінімально пошкоджені меблі. Байард зазначає, що насправді ці події навряд чи спонтанні — люди справді горять, але немає жодного наукового підтвердження, що це відбувається спонтанно.

Патологоанатом запевняє, що майже кожен відомий подібний випадок насправді пов'язаний із зовнішнім джерелом, чи то сигарета, лампа або свічка. Поширеним науковим поясненням самозаймання людини є так званий ефект "гніт", який передбачає, що люди здатні діяти як свічки.

Ще 1998 року британські вчені провели експеримент, у якому відтворили аналогічні умови з мертвою свинею. Тварину загорнули в ковдри, а потім підпалили — в результаті кінцівки залишилися цілими.

Ця наукова теорія припускає, що людський жир може виконувати роль джерела палива — тобто, насправді, наше тіло самостійно підтримує полум'я після займання, а одяг або ковдри (як в експерименті) діють як гніт свічки.

За словами Байарда, найімовірніше люди п'ють спиртні напої та проливають їх на себе, а потім спалахують від зовнішнього джерела. В результаті алкоголь на одязі або ковдрі спалахує, а потім наш жир просто підтримує полум'я. Оскільки в руках і ногах менше жиру, вони не можуть дати достатньо палива, щоб підтримувати полум'я — саме тому кінцівки, як правило, залишаються цілими.

Патологоанатом зробив висновок, що багато хто звикли вірити в міф про "спонтанне самозаймання", але насправді все набагато простіше, ніж божественне втручання.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що люди навчилися розводити вогонь близько 400 тисяч років тому.