9000 лет эволюции. Американские черные медведи медленно краснеют и ученые не знают почему

Исследователи полагали, что это необходимо для улучшения терморегуляции животных, но теория не подтвердилась.

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Ученые обнаружили, что некоторые американские черные медведи на западе Соединенных Штатов медленно краснеют. Ученые полагали, что это могло быть связано с улучшением терморегуляции или конкурентоспособности, но эти теории не подтвердились, пишет Live Science.

В новом исследовании ученые предположили, что новый оттенок шерсти черных медведей может быть связан с генетическим вариантом, подобным тому, который вызывает альбинизм у людей.

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Группа исследователей из США и Японии изучили образцы ДНК чуть более 150 американских черных медведей (Ursus americanus), живущих в США и Канаде. Анализ показал, что животные, которые живут в западных штатах, например, Неваде, Аризоне и Айдахо, имеют красноватый окрас шерсти, не характерный для этого вида.

По словам ведущего автора исследования Университета Мемфиса в Теннеси Эмили Пакетт, в ходе анализа они с коллегами обнаружили у животных любопытную мутацию R153C в гене TYRP1, который ответственен за изменение пигментации шерсти у животных. В результате мех черных медведей становится рыжеватым — цвета корицы.

Известно, что ген TYRP1 отвечает за пигментацию и в конечном итоге, производит один из двух пигментов:

эумеланин — черный или коричневый пигмент;

феомеланин — красный или желтый пигмент.

По словам Пакетт, данная мутация является относительно молодой — предполагается, что она появилась около 9360 лет назад и постепенно распространилась среди популяции. Исследователи считают, что наиболее вероятным местом возникновения мутации был западный регион, возможно где-то на юго-западе, а затем она распространилась во всех популяциях.

Исследователи также отмечают, что данная мутация является относительно молодой и происходит достаточно медленно — об этом свидетельствует тот факт, что у большинства черных медведей на восточном побережье по-прежнему угольно-черный мех.

В ходе исследования ученые также попытались разобраться, с чем связано развитие мутации этого гена. Изначально предполагалось, что мутация развилась, чтобы улучшить терморегуляцию животных или дать возможность конкурировать с другими видами животных

По словам Пакетт, исследователи предполагают, что ген в некотором роде адаптивен, однако ученые все еще не знают к чему именно. Новая гипотеза предполагает, что это механизм селективного преимущества — ученые обнаружили, что этот вариант мутации у медведей подобен глазо-кожному альбинизму у людей, который вызывает более светлые волосы и кожу, а в некоторых случаях приводит к ухудшению зрения. Однако ученые не обнаружили никаких признаков ухудшения зрения у медведей с мутацией.

Ранее Фокус писал, что из-за нагрева Земли Арктику могут заполонить медведи-гибриды.