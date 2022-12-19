9000 років еволюції. Американські чорні ведмеді повільно червоніють і вчені не знають чому

Дослідники вважали, що це необхідно для покращення терморегуляції тварин, але теорія не підтвердилася.

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Вчені виявили, що деякі американські чорні ведмеді на заході Сполучених Штатів повільно червоніють. Вчені вважали, що це могло бути пов'язано з покращенням терморегуляції чи конкурентоспроможності, але ці теорії не підтвердились, пише Live Science.

У новому дослідженні вчені припустили, що новий відтінок вовни чорних ведмедів може бути пов'язаний з генетичним варіантом, подібним до того, що викликає альбінізм у людей.

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Група дослідників із США та Японії вивчили зразки ДНК трохи більше 150 американських чорних ведмедів (Ursus americanus), які живуть у США та Канаді. Аналіз показав, що тварини, які живуть у західних штатах, наприклад, Неваді, Аризоні та Айдахо, мають червоне забарвлення вовни, не характерне для цього виду.

За словами провідного автора дослідження Університету Мемфіса в Теннесі Емілі Пакетт, під час аналізу вони з колегами виявили у тварин цікаву мутацію R153C у гені TYRP1, який відповідає за зміну пігментації вовни у тварин. В результаті хутро чорних ведмедів стає рудуватим – кольору кориці.

Відомо, що ген TYRP1 відповідає за пігментацію і, зрештою, виробляє один з двох пігментів:

еумеланін — чорний або коричневий пігмент;

феомеланін – червоний або жовтий пігмент.

За словами Пакетт, ця мутація є відносно молодою — передбачається, що вона з'явилася близько 9360 років тому і поступово поширилася серед популяції. Дослідники вважають, що найбільш вірогідним місцем виникнення мутації був західний регіон, можливо, десь на південному заході, а потім вона поширилася у всіх популяціях.

Дослідники також зазначають, що ця мутація є відносно молодою і відбувається досить повільно — про це свідчить той факт, що більшість чорних ведмедів на східному узбережжі, як і раніше, мають вугільно-чорне хутро.

У ході дослідження вчені спробували розібратися, з чим пов'язаний розвиток мутації цього гена. Спочатку передбачалося, що мутація розвинулася, щоб покращити терморегуляцію тварин або дати можливість конкурувати з іншими видами тварин.

За словами Пакетт, дослідники припускають, що ген до певної міри адаптивний, проте вчені все ще не знають до чого саме. Нова гіпотеза передбачає, що це механізм селективної переваги — вчені виявили, що цей варіант мутації у ведмедів подібний до око-шкірного альбінізму у людей, який викликає світліше волосся і шкіру, а в деяких випадках призводить до погіршення зору. Проте вчені не виявили жодних ознак погіршення зору у ведмедів із мутацією.

Раніше Фокус писав, що через нагрівання Землі Арктику можуть заполонити ведмеді-гібриди.