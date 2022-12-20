Пытался спасти свой народ. Ученые выяснили, почему Аттила прослыл жадным к золоту варваром

Похоже, что гунны не были жестокими варварами с "безграничной жаждой золота", как предполагают некоторые историки античности.

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Новое исследование, воспроизводящее климатические данные по кольцам деревьев, предполагает, что полукочевые народы не просто так совершали набеги и врывались в восточные римские провинции. Всему виной голод, пишет ScienceAlert.

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Согласно линиям роста дубов из Чехии и Баварии, начало пятого века на Великой Венгерской равнине ознаменовалось серией очень засушливых летних периодов. Археологи из Кембриджского университета считают, что между 420 и 450 годами н.э. люди, жившие в евразийских степях, должны были пережить суровый климат.

Со своей стороны, такие условия заставили бы племена гуннов переходить от земледелия на определенном месте к перегону животных на более плодородные пастбища. Действительно, зубы древних человеческих останков, найденных в Великих венгерских степях, свидетельствуют, что гунны пережили несколько изменений рациона в течение своей жизни.

Археолог Сюзанна Хакенбек считает: "Если дефицит ресурсов становился слишком критическим, оседлому населению нужно было менять место жительства, разнообразить обычаи и переходить от земледелия к кочевому скотоводству".

Аттилу, пришедшему к власти в 430-х годах, часто обвиняют в провоцировании худших войн. Римские историки утверждают, что во время своего правления вождь гуннов требовал все больше золота и земель, регулярно совершая набеги на их города-государства.

Вместе с тем его изображают жадным лидером, стремившимся опустошить Римскую империю досуха. Однако следует отметить, что его набеги на восточную границу происходили как раз в период наибольшей засухи в Карпатском бассейне.

Как считают исследователи из Кембриджа, самые опустошительные вторжения гуннов в 447, 451 и 452 годах н.э. произошли во время очень засушливого лета, если, конечно, датировки этих событий правильные. Это со своей стороны поднимает вопрос, не спровоцировали ли изменения внешней среды адаптацию к средствам существования, экономики и, возможно, даже социальной организации.

Чтобы подтвердить эту гипотезу, нужны конкретные археологические доказательства и дальнейшие исследования. Если авторы правы, то вторжения Аттилы в Римскую империю могла быть последней попыткой сохранить жизнь собственного народа.

Ученые подозревают, вместо того, чтобы нападать на римские провинции прежде всего ради золота, набеги Аттила совершал, чтобы добывать еду и скот во время засухи.

При его правлении гунны успешно ворвались в Галлию и северную Италию, в конце концов захватив город Милан. Однако внезапная смерть Аттилы в 453 году привела к борьбе за власть между его сыновьями. Уже в следующем году гуннов окончательно разгромили.

Как это принято, историю писали победители. Во многом благодаря римским описаниям гунны стали известны как безобразные и злые люди, которые были неоправданно жестокими и жадными. Этот негативный имидж существует и по сей день.

Хакенбек добавляет: "Климат изменяет то, что может обеспечить окружающую среду, и это может побудить людей принимать решения, влияющие на их экономику, социальную и политическую организацию".

По ее словам, этот пример из истории показывает, что люди реагируют на климатический стресс в сложные и непредсказуемые способы, краткосрочные решения могут иметь негативные последствия в долгосрочной перспективе.

Ранее Фокус писал, что гробницу вождя гуннов Аттилы до сих пор не нашли. Что случилось с его телом и где его похоронили, до сих пор неизвестно. Известно, что знаменитый древний военачальник умер в возрасте 58 лет в первую брачную ночь после свадьбы со своей новой женой.

Однако археологи не сдаются и приводят новые теории ее местонахождение.