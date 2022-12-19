Станет только хуже. Ученые не советуют успокаивать капризных детей планшетами и телефонами

Исследователи полагают, что гаджеты помогают справиться с детскими истериками в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной — обернутся проблемами.

Related video

Планшет или телефон с мультфильмами кажется весьма надежным и проверенным способом развлечь и успокоить ребенка, и он отлично справляется с этой функцией. Однако ученые полагают, что подобный метод не стоит использовать в качестве постоянного, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученых из Мичиганского университета приняли участие чуть более 400 родителей и такое же количество детей в возрасте от 3 до 5 лет. Исследование проводилось в период с августа 2018 по январь 2020 года, до того, как пандемия внесла свои коррективы в нашу жизнь.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В ходе исследования ученые обнаружили, что постоянно использование гаджетов в качестве успокаивающих механизмов приводит к большей эмоциональной реактивности и нарушениям регуляции эмоций у детей в длительной перспективе.

Более того, ученые обнаружили, что эта связь была более сильной у мальчиков раннего возраста и детей с признаками гиперактивности, импульсивности или сильного темперамента. Исследователи полагают, что гаджеты со временем мешают малышам вырабатывать собственные способы регуляции эмоций.

По словам автора исследования, педиатра по поведенческому развитию Дженни Радески, несмотря на то, что планшеты могут показаться эффективным способом успокоения детей, они с большей вероятностью замедлят эмоциональное развитие малышей.

Отметим, что ученые в большей степени обнаружили взаимосвязь между планшетами и эмоциональным дисбалансом у детей, которые уже склонны к истерикам, сильным эмоциям и борьбе с окружающим миром. Однако исследователи полагают, что в длительной перспективе использование гаджетов, в качестве успокоительного механизма, навредит всем детям в раннем возрасте. По сути, у ребенка не будет шансов разработать свои собственные методы борьбы с эмоциями.

По словам Радески, речь не идет о полном исключении гаджетов — использование их в умеренных количествах, вероятно, даже пойдет на пользу детям, однако важно соблюдать баланс. В качестве альтернативы гаджетам ученые также предложили несколько других способов успокоить ребенка:

прослушивание музыки;

лепка из пластилина;

прыжки на батуте;

цветовое кодирование эмоций;

удары по подушкам в качестве выплескивания негативных эмоций.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали худший метод воспитания детей.