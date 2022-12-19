Стане лише гірше. Вчені не радять заспокоювати примхливих дітей планшетами та телефонами

Дослідники вважають, що гаджети допомагають упоратися з дитячими істериками в короткостроковій перспективі, але в довгостроковій — обернуться проблемами.

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Планшет або телефон з мультфільмами здається дуже надійним і перевіреним способом розважити і заспокоїти дитину, і він чудово справляється з цією функцією. Проте вчені вважають, що подібний метод не варто використовувати постійно, пише Science Alert.

У новому дослідженні вчених з університету Мічигану взяли участь трохи більше 400 батьків і така ж кількість дітей віком від 3 до 5 років. Дослідження проводилося у період із серпня 2018 по січень 2020 року, до того, як пандемія внесла свої корективи в наше життя.

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У ході дослідження вчені виявили, що постійне використання гаджетів як заспокійливих механізмів призводить до більшої емоційної реактивності та порушень регуляції емоцій в дітей у тривалій перспективі.

Більше того, вчені виявили, що цей зв'язок був сильнішим у хлопчиків раннього віку та дітей з ознаками гіперактивності, імпульсивності або сильного темпераменту. Дослідники вважають, що гаджети з часом заважають малюкам виробляти власні методи регуляції почуттів.

За словами автора дослідження, педіатра з поведінкового розвитку Дженні Радескі, незважаючи на те, що планшети можуть здатися ефективним способом заспокоєння дітей, вони з більшою ймовірністю уповільнять емоційний розвиток малюків.

Зазначимо, що вчені більшою мірою виявили взаємозв'язок між планшетами та емоційним дисбалансом у дітей, які вже схильні до істерик, сильних емоцій та боротьби з навколишнім світом. Однак дослідники вважають, що в тривалій перспективі використання гаджетів як заспокійливого механізму нашкодить усім дітям у ранньому віці. По суті, дитина не матиме шансів розробити свої власні методи боротьби з емоціями.

За словами Радески, не йдеться про повне виключення гаджетів — використання їх у помірних кількостях, ймовірно, навіть піде на користь дітям, проте важливо дотримуватися балансу. Як альтернатива гаджетам вчені також запропонували кілька інших способів заспокоїти дитину :

прослуховування музики;

ліплення із пластиліну;

стрибки на батуті;

колірне кодування емоцій;

удари по подушках як виплескування негативних емоцій.

Раніше Фоку писав про те, що вчені назвали найгірший метод виховання дітей.