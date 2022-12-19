В шаге от провала. Суперкомпьютер предсказывает новое массовое вымирание, и оно уже началось

Новое исследование полагает, что последствия шестого вымирания будут глобальнее, чем ранее предполагали ученые.

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Ученые не первый раз предупреждают, что нового массового вымирания на Земле избежать не удастся — согласно новому исследованию мы уже ступили на эту скользкую дорожку и его не остановить, пишет Daily Mail.

Новое исследование во главе с ученым из Европейской комиссии Джованни Строна и профессора из Университета Флиндерс (Австралия) Кори Брэдшоу предполагает, что уже к концу этого века больше четверти всего биоразнообразия планеты будет стерто с лица Земли.

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В ходе исследования ученые разработали "виртуальную Землю", чтобы лучше понять и изучить глобальные вымирания, которые будут вызваны последующими изменениями климата. Увы, результаты не утешительные.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что планета уже вступила в шестое массовое вымирание, вызванное деятельностью человека и изменениями климата. Предполагается, что к 2050 году исчезнет около 10% всех видов растений и животных, а к концу века эта цифра вырастет до 27%.

По словам Брэдшоу, дети, рожденные сегодня, которые доживут до 79 лет могут стать свидетелями исчезновения буквально тысячи видов растений и животных — от орхидей и крошечных насекомых, до слонов и коал. Сегодня в мире более 42 тысяч видов находятся под угрозой исчезновения.

Для создания "виртуальной Земли" ученые использовали суперкомпьютер. Они внесли в базу данные более 15 тысяч пищевых цепей, чтобы иметь возможность предсказать судьбу взаимосвязанных видов. По сути исследователи создали интерактивную карту планеты, которая рисует весьма мрачное будущее для жизни на Земле.

Исследователи полагают, что предыдущие оценки траекторий вымирания видов на Земле были не совсем верны, потому что не учитывали совместное вымирание. Простыми словами исчезновения вида-добычи является первичным вымиранием, но оно несет за собой и вымирание хищника, который зависит от наличия добычи.

Сегодня совместное вымирание признано одним из основных факторов утраты глобального биоразнообразия, которое чрезвычайно усиливается из-за изменений климата.

Модель суперкомпьютера показала связанные виды, а затем применила к ним изменения климата и землепользования, чтобы спрогнозировать будущее Земли. Исследователи отмечают, что их модель не создает точную копию Земли, а скорее создает "экологически подобную планету".

По словам Строна, ученые заселили виртуальный мир с нуля и нанесли на карту судьбу тысяч видов по всему миру, чтобы определить вероятность переломных моментов в реальном мире. В ходе исследования ученые смогли оценить адаптацию к различным климатическим сценариям, а затем связали ее с другими факторами, чтобы предсказать возможные массовые вымирания.

Исследователи рассмотрели несколько возможных сценариев. Например, в среднем сценарии глобальные потери разнообразия к 2050 году составят около 6%, а к концу века достигнут 13%. Однако наихудший сценарий предсказывает, что через 30 лет мы потеряем около 10% всего живого, а к концу века эта цифра достигнет 27%.

Ученые отмечают, наихудший сценарий может оказаться неизбежным для всего живого на планете — нашу судьбу решат следующие несколько десятилетий.

Ранее Фокус писал, что ученые назвали список животных, которые исцезнут на Земле уже к 2050 году.