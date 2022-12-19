За крок від провалу. Суперкомп'ютер передбачає нове масове вимирання, і воно вже почалося

Нове дослідження вважає, що наслідки шостого вимирання будуть глобальнішими, ніж раніше припускали вчені.

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Учені не вперше попереджають, що нового масового вимирання на Землі уникнути не вдасться — згідно з новим дослідженням, ми вже ступили на цю слизьку доріжку, і його не зупинити, пише Daily Mail.

Нове дослідження на чолі з ученим із Європейської комісії Джованні Строна та професором із Університету Фліндерс (Австралія) Корі Бредшоу припускає, що вже до кінця цього століття більш ніж чверть усього біорізноманіття планети буде стерто з Землі.

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У ході дослідження вчені розробили "віртуальну Землю", щоб краще зрозуміти й вивчити глобальні вимирання, які будуть викликані наступними змінами клімату. На жаль, результати невтішні.

Результати дослідження свідчать, що планета вже вступила в шосте масове вимирання, викликане діяльністю людини та змінами клімату. Передбачається, що до 2050 року зникнуть близько 10% всіх видів рослин і тварин, а до кінця століття ця цифра зросте до 27%.

За словами Бредшоу, діти, народжені сьогодні й доживуть до 79 років, можуть стати свідками зникнення буквально тисячі видів рослин і тварин — від орхідей і крихітних комах до о слонів і коал. Сьогодні у світі понад 42 тисячі видів перебувають під загрозою зникнення.

Для створення "віртуальної Землі" вчені використали суперкомп'ютер. Вони внесли в базу даних понад 15 тисяч харчових ланцюгів, щоб мати можливість передбачити долю взаємопов'язаних видів. Насправді дослідники створили інтерактивну карту планети, яка малює дуже похмуре майбутнє життя на Землі.

Дослідники вважають, що попередні оцінки траєкторій вимирання видів Землі були не зовсім правильні, оскільки не враховували спільне вимирання. Простими словами, зникнення здобичі є первинним вимиранням, але воно несе за собою і вимирання хижака, який залежить від наявності здобичі.

Сьогодні спільне вимирання визнане одним із основних факторів втрати глобального біорізноманіття, яке надзвичайно посилюється через зміни клімату.

Модель суперкомп'ютера показала пов'язані види, а потім застосувала до них зміни клімату й землекористування, щоб спрогнозувати майбутнє Землі. Дослідники відзначають, що їхня модель не створює точну копію Землі, а скоріше створює "екологічно подібну планету".

За словами Строна, вчені заселили віртуальний світ із нуля та нанесли на карту долю тисяч видів у всьому світі, щоб визначити ймовірність переломних моментів у реальному світі. У ході дослідження вчені змогли оцінити адаптацію до різних кліматичних сценаріїв, а потім пов'язали її з іншими факторами, щоб передбачити можливі масові вимирання.

Дослідники розглянули кілька можливих сценаріїв. Наприклад, у середньому сценарії глобальні втрати різноманітності до 2050 року становитимуть близько 6%, а до кінця століття досягнуть 13%. Однак найгірший сценарій передбачає, що через 30 років ми втратимо близько 10% всього живого, а до кінця століття ця цифра досягне 27%.

Учені відзначають, що найгірший сценарій може виявитися неминучим для всього живого на планеті — нашу долю вирішать наступні кілька десятиліть.

Раніше Фокус писав, що вчені назвали список тварин, які зникнуть на Землі вже до 2050 року.