Забывают дорогу и гибнут. Ученые обнаружили, что дельфины страдают болезнью Альцгеймера

Исследователи полагают, что из-за болезни китообразные могут выбрасываться на берег вместе со своими собратьями.

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Разные типы деменции не являются редкостью для многих животных, однако ранее ученые полагали, что болезнь Альцгеймера встречается естественным путем лишь у человек. Новое исследование доказывает, что это не совсем так, пишет The Guardian.

Группа ученых из Университетов Глазго, Сент-Эндрюс и Эдинбург и Исследовательского института Моредун в Шотландии были весьма удивлены, когда провели посмертные тесты двум десяткам зубатых китов и обнаружили у них три ключевых изменения в мозгу, связанные с болезнью Альцгеймера.

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В ходе исследования ученые посмертно изучили тела 22 зубатых китов и обнаружили у трех видов китообразных, включая афалин, белокрылого дельфина и длинноплавниковую гидру, дегенерацию мозга, свойственную для человека, страдающего болезнью Альцгеймера.

Отметим, что ученые до сих пор не понимают причины такой дегенерации мозга, однако тот факт, что дельфины могут страдать болезнью Альцгеймера может подтвердить "теорию лидера". Эта теория объясняет почему дельфины целыми стаями выбрасываются на берег, следуя за свои лидером, который, вероятнее всего, заблудился или потерялся. Исследователи полагают, что такое поведение лидера можно объяснить болезнь Альцгеймера.

Исследователи отмечают, что все дельфины, у которых обнаружили признаки болезни Альцгеймера, были старыми для своего вида, а о наличии заболевания свидетельствовали три ключевых признака:

во-первых , аномальные уровни бета-амилодного белка накапливались в бляшках, которые разрушают нейроны в мозге;

, аномальные уровни бета-амилодного белка накапливались в бляшках, которые разрушают нейроны в мозге; во-вторых , белок тау собирался в клубки внутри нейронов;

, белок тау собирался в клубки внутри нейронов; в-третьих, накопление глиальных клеток, вызывающих воспаление мозга.

По словам ведущего автора исследования Марка Даглиша из Университета Глазго, данная находка не позволяет со 100% уверенностью заявить, что дельфины страдают от болезни Альцгеймера и она вызывает такие же повреждения, как у у людей. Для этого потребуется больше исследований и наблюдений за живыми дельфинами.

Однако данная находка является важной, потому что она показывает, что патология головного мозга у зубатых китов похожа на мозг человека, страдающего болезнью Альцгеймера. Исследователи полагают, что одной из причин возникновения этой болезни у дельфинов может быть тот факт, что они подобно людям, способны жить в течение многих лет после прекращения репродуктивной функции.

Ранее Фокус писал о том, что у людей и дельфинов имеются схожие черты характера.