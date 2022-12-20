Забувають дорогу і гинуть. Учені з'ясували, що дельфіни страждають на хворобу Альцгеймера

Дослідники вважають, що через хворобу китоподібні можуть викидатися на берег разом зі своїми побратимами.

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Різні типи деменції є рідкістю для багатьох тварин, проте раніше вчені вважали, що хвороба Альцгеймера зустрічається природним шляхом лише в людина. Нове дослідження доводить, що це не зовсім так, пише The Guardian.

Група вчених з Університетів Глазго, Сент-Ендрюс та Единбург і Дослідницького інституту Моредун у Шотландії були дуже здивовані, коли провели посмертні тести двох десятків зубастих китів і виявили у них три ключові зміни в мозку, пов'язані з хворобою Альцгеймера.

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У процесі дослідження вчені посмертно вивчили тіла 22 зубастих китів і виявили у трьох видів китоподібних, враховуючи афалін, білокрилого дельфіна і довгоплавцеву гідру, дегенерацію мозку, властиву для людини, яка страждає на хворобу Альцгеймера.

Зазначимо, що вчені досі не розуміють причини такої дегенерації мозку, проте той факт, що дельфіни можуть страждати на хворобу Альцгеймера може підтвердити "теорію лідера". Ця теорія пояснює чому дельфіни цілими зграями викидаються на берег, слідуючи за своїм лідером, який, найімовірніше, заблукав чи загубився. Дослідники вважають, що таку поведінку лідера можна пояснити хворобою Альцгеймера.

Дослідники зазначають, що всі дельфіни, у яких виявили ознаки хвороби Альцгеймера, були старими для свого виду, а про наявність захворювання свідчили три ключові ознаки:

по-перше , аномальні рівні бета-амілодного білка накопичувалися у бляшках, які руйнують нейрони в мозку;

, аномальні рівні бета-амілодного білка накопичувалися у бляшках, які руйнують нейрони в мозку; по-друге , білок тау збирався в клубки всередині нейронів;

, білок тау збирався в клубки всередині нейронів; по-третє, накопичення гліальних клітин, що викликають запалення мозку.

За словами провідного автора дослідження Марка Даглиша з Університету Глазго, ця знахідка не дозволяє зі 100% упевненістю заявити, що дельфіни страждають від хвороби Альцгеймера і вона спричиняє такі ж пошкодження, як у людей. Для цього потрібно більше досліджень і спостережень за живими дельфінами.

Однак ця знахідка є важливою, тому що вона показує, що патологія головного мозку в зубатих китів схожа на мозок людини, яка страждає на хворобу Альцгеймера. Дослідники вважають, що однією з причин виникнення цієї хвороби у дельфінів може бути той факт, що вони подібно до людей, здатні жити протягом багатьох років після припинення репродуктивної функції.

Раніше Фокус писав про те, що у людей і дельфінів є схожі риси характеру.