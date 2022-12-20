Как тысячи колокольчиков. Ученые научились измерять размеры утраченных ледников по звуку

Исследователи полагают, что криоакустика позволит наблюдать за ледниками по всему миру даже не приближаясь к ним.

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Когда ледник откалывается в Северном Ледовитом океане, какой звук он издает? В новом исследовании ученые не просто научились "слушать ледники", но также смогли рассчитать объем потерянного льда по звуку, пишет Еos.

Проблема изучения таяния ледников и откола айсбергов заключалась в том, что это очень опасно для ученых — в этот момент невозможно находиться на самом леднике или резиновой лодке, кроме того, невозможно разместить аппаратуру на вековом льде, чтобы она осталась цела. Но все изменила криоакустика.

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По словам авторов исследования Оскара Гловацки и Гранта Дина, с помощью подводных микрофонов им удалось отследить какое количество льда теряют ледники по звуку. В общей сложности ученые занимались этим направлением около 10 лет и теперь, похоже, смогли подытожить свою работу — исследователи используют звуки, издаваемые отколотыми кусками льда, чтобы рассчитать их размер и прогнозировать уровень повышения моря.

В ходе исследования Оскар Гловацки из Института геофизики Польской академии наук и океанограф из Института океанографии Скриппса Калифорнийского университета в Сан-Диего Грант Дин проанализировали более 650 случаев отела (откол айсберга), зарегистрированных гидрофонами, установленными у ледника Хансбрин, расположенного в норвежском архипелаге.

Далее ученые сопоставили данные с гидрофонов с замедленными изображениями, видео, радиолокационными зондированиями, а также данными о температуре воздуха и воды. В результате ученые получили подтверждения своих акустических данных.

По словам ляциолога из Океанографического института Вудс-Хоул в Массачусетсе Кэтрин Уокер, которая не принимала участия в исследовании, данная работа очень важна и в дальнейшем позволит ученым больше узнать о таянии и отеле ледников, а также позволит эффективнее прогнозировать уровень подъема воды моря.

По словам Гловацки, развернуть оборудование и записать данные вовсе не сложно, все самое сложное начинается позже, когда вы пытаетесь расшифровать запись. Исследователи отмечают, что океаны шумят больше, чем мы могли бы предположить ранее — прибой волн, пение морских млекопитающих, штормы, корабли и звуки отела — все это и составляет подводный звуковой ландшафт.

Исследователи отмечают, что откалывающийся айсберг, например, глубоко грохочет с низкой частотой, в то же время брызги и пузыри, которые образуются, когда он падает в воду производят более высокие звуки. В результате ученые используют комплексный математический анализ, чтобы разобраться в этой какофонии и рассчитать размер ледника, который откололся.

Отметим, что ученые также проверили эффективность своего метода — для этого они сравнили полученные данные с записями из двух источников: ледяные блоки известного размера были сброшены в лабораторный бассейн, а также использовались известные данные реальных случаев отела в Хансбрине.

Исследователи полагают, что данный метод измерения отела ледника в дальнейшем значительно упростит работу ученых.

Ранее Фокус писал о том, что к 2050 году единственный ледник в Африке умрет.