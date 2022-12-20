Як тисячі дзвіночків. Учені навчилися вимірювати розміри втрачених льодовиків за звуком

Дослідники вважають, що кріоакустика дозволить спостерігати за льодовиками по всьому світу, навіть не наближаючись до них.

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Коли льодовик відколюється у Північному Льодовитому океані, який звук він видає? У новому дослідженні вчені не просто навчилися "слухати льодовики", але й змогли розрахувати обсяг втраченого льоду за звуком, пише Еos.

Проблема вивчення танення льодовиків і відколу айсбергів полягала в тому, що це дуже небезпечно для вчених — у цей момент неможливо перебувати на льодовику або гумовому човні, крім того, неможливо розмістити апаратуру на віковому льоду, щоб вона залишилася цілою. Але все змінила кріоакустика.

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За словами авторів дослідження Оскара Гловацьки та Гранта Діна, за допомогою підводних мікрофонів їм вдалося відстежити скільки льоду втрачають льодовики по звуку. Загалом науковці займалися цим напрямком майже 10 років і тепер, схоже, змогли підсумувати свою роботу — дослідники використовують звуки, що видаються відколотими шматками льоду, щоб розрахувати їх розмір і прогнозувати рівень підвищення моря.

У процесі дослідження Оскар Гловацьки з Інституту геофізики Польської академії наук та океанограф з Інституту океанографії Скріпса Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Грант Дін проаналізували понад 650 випадків відколювання айсберга, зареєстрованих гідрофонами, встановленими біля льодовика Хансбрінге, розташованого в льодовику Хансбрінге.

Далі вчені зіставили дані з гідрофонів з уповільненими зображеннями, відео, радіолокаційними зондуваннями, а також даними про температуру повітря та води. Унаслідок чого вчені отримали підтвердження своїх акустичних даних.

За словами ляціолога з Океанографічного інституту Вудс-Хоул у Массачусетсі Кетрін Вокер, яка не брала участі в дослідженні, ця робота дуже важлива і надалі дозволить вченим більше дізнатися про танення і відколювання льодовиків, а також дозволить ефективніше прогнозувати рівень підйому води моря.

За словами Гловацьки, розгорнути обладнання і записати дані зовсім не складно, все найскладніше починається пізніше, коли ви намагаєтеся розшифрувати запис. Дослідники зазначають, що океани шумлять більше, ніж ми могли б припустити раніше — прибій хвиль, спів морських ссавців, шторми, кораблі та звуки відколювання — все це і становить підводний звуковий ландшафт.

Дослідники зазначають, що айсберг, що відколюється, наприклад, глибоко гуркоче з низькою частотою, в той же час бризки і бульбашки, які утворюються, коли він падає у воду виробляють вищі звуки. Унаслідок учені використовують комплексний математичний аналіз, щоб розібратися в цій какофонії та розрахувати розмір льодовика, що відколовся.

Зазначимо, що вчені також перевірили ефективність свого методу — для цього вони порівняли отримані дані із записами з двох джерел: крижані блоки відомого розміру були скинуті в лабораторний басейн, а також використовувалися відомі дані реальних випадків отелення в Хансбріні.

Дослідники вважають, що цей метод вимірювання відколювання льодовика надалі значно спростить роботу вчених.

Раніше Фокус писав про те, що до 2050 року єдиний льодовик в Африці помре.