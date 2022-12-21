Охота на мастодонтов. Ученые нашли кровь вымерших "слонов" на орудиях первых людей

Исследователи говорят, что они наконец-то подтвердили обнаружение остатков крови ныне вымершего мастодонта на старом каменном орудии по 19-летним раскопкам на Ниагарском склоне.

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В недавно опубликованной исследовательской статье сообщается, что находка обнаружена во время обычного "исследования управления культурными ресурсами" в городе Гамильтон между 2003 и 2004 годами, сообщают Global News.

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Десятки каменных орудий, включая наконечники (пики) и скребки для кож, получили с места на западе горы Альбион в районе долины Ред-Хилл и, вероятно, их использовали первые жители Онтарио, переселившиеся в этот район в конце прошлого ледникового периода примерно 12 000 лет назад.

[ + – ] Уильямсон говорит, что орудия труда были выкопаны во время археологической оценки в конце 1990-х годов, тогда велась подготовка к строительству "Red Hill Valley Parkway" Фото: www.instagram.com/archaeologyto

Доктор Рональд Уильямсон, основатель и старший юрист "Archaeological Services Inc." (ASI), сказал Global News, что доказательства взаимодействия между мастодонтами и людьми в Онтарио не являются новыми для научного сообщества, однако они являются доказательствами именно охоты на мастодонтов.

"Это увлекательная находка, важная находка", — сказал Уильямсон. "Это дает реальные доказательства тому предположению, которое мы всегда имели в отношении людей, взаимодействующих с этими слонами".

[ + – ] Уильямсон говорит, что орудия труда были выкопаны во время археологической оценки в конце 1990-х годов, тогда велась подготовка к строительству "Red Hill Valley Parkway" Фото: www.instagram.com/archaeologyto

Считается, что мастодонты, похожие на современных слонов, жили стадами и были преимущественно лесными животными в Северной и Центральной Америке примерно 11 000 лет назад.

Уильямсон говорит, что орудия труда были выкопаны во время археологической оценки в конце 1990-х годов, тогда велась подготовка к строительству Red Hill Valley Parkway.

Он говорит, что подробный отчет о раскопках поступил в ASI в 2006 году, а Канадский исторический музей (CMH) в Оттаве проявил исторический интерес к находкам примерно в 2015 году.

Коллега предложил команде ASI отправить орудие на анализ остатков в качестве последней проверки перед тем, как передать их в CMH.

"Я думаю, что это был конец 2016 или начало 2017 года, мы получили эти удивительные результаты из лаборатории в Орегоне", — сказал Уильямсон.

Теперь образцы отправят в лаборатории Университета Вайоминга и Университета Талсы, чтобы "микроскопически" рассмотреть модели износа оружия, свидетельствующие, что его использовали на охоте протоиндийские народы, первые жители этого региона.

"Мы решили попробовать новые и лучшие инструменты для исследования", — объяснил Уильямсон.

"Процессы улучшились с 1990-х годов и теперь… значит… это было решение, основанное на том факте, что эти инструменты собирались выйти из наших рук в постоянное хранилище".

Сейчас инструменты переданы в CMH в Оттаве, однако кураторы еще не подтвердили, станут ли они частью какой-либо предстоящей выставки в заведении.

Ранее Фокус писал о том, как обломки инструментов раскрывают детали их использования.