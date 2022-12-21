Полювання на мастодонтів. Вчені знайшли кров вимерлих "слонів" на знаряддях перших людей

Дослідники кажуть, що вони нарешті підтвердили виявлення залишків крові нині вимерлого мастодонта на старому кам’яному знарядді з 19-річних розкопок на Ніагарському схилі.

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У нещодавно опублікованій дослідницькій статті повідомляється, що знахідку виявлено під час звичайного "дослідження управління культурними ресурсами" в місті Гамільтон між 2003 і 2004 роками, повідомляють Global News.

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Десятки кам’яних знарядь, включаючи наконечники (списи) і скребки для шкір, отримали з місця на заході гори Альбіон у районі долини Ред-Хілл і, ймовірно, їх використовували перші мешканці Онтаріо, які переселилися в цей район наприкінці минулого льодовикового періоду приблизно 12 000 років тому.

[ + – ] Вільямсон каже, що знаряддя праці викопали під час археологічної оцінки наприкінці 1990-х років, тоді велася підготовка до будівництва "Red Hill Valley Parkway" Фото: www.instagram.com/archaeologyto

Доктор Рональд Вільямсон, засновник і старший юрист "Archaeological Services Inc." (ASI), сказав Global News, що докази взаємодії між мастодонтами та людьми в Онтаріо не є новими для наукової спільноти, проте вони є доказами саме полювання на мастодонтів.

"Це захоплива знахідка, важлива знахідка", — сказав Вільямсон. "Це дає реальні докази тому припущенню, яке ми завжди мали щодо людей, які взаємодіють із цими слонами".

[ + – ] Вільямсон каже, що знаряддя праці викопали під час археологічної оцінки наприкінці 1990-х років, тоді велася підготовка до будівництва "Red Hill Valley Parkway" Фото: www.instagram.com/archaeologyto

Вважається, що мастодонти, які були схожі на сучасних слонів, жили стадами й були переважно лісовими тваринами в Північній і Центральній Америці приблизно 11 000 років тому.

Вільямсон каже, що знаряддя праці викопали під час археологічної оцінки наприкінці 1990-х років, тоді велася підготовка до будівництва "Red Hill Valley Parkway".

Він каже, що докладний звіт про розкопки надійшов до ASI у 2006 році, а Канадський історичний музей (CMH) в Оттаві виявив історичний інтерес до знахідок приблизно у 2015 році.

Колега запропонував команді ASI відправити знаряддя на аналіз залишків як останню перевірку перед тим, як передати їх до CMH.

"Я думаю, що це був кінець 2016 або початок 2017 року, ми отримали ці дивовижні результати з лабораторії в Орегоні", — сказав Вільямсон.

Тепер зразки відправлять до лабораторій Університету Вайомінгу та Університету Талси, щоб "мікроскопічно" розглянути моделі зносу зброї, які свідчать про те, що її використовували на полюванні палеоіндіанські народи, перші жителі цього регіону.

"Ми вирішили спробувати нові та кращі інструменти для дослідження", — пояснив Вільямсон.

"Процеси покращилися з 1990-х років і тепер… отже… це було рішення, засноване на тому факті, що ці інструменти збиралися вийти з наших рук у постійне сховище".

Зараз інструменти передано до CMH в Оттаві, однак куратори ще не підтвердили, чи стануть вони частиною будь-якої майбутньої виставки в закладі.

Раніше Фокус писав про те, як уламки інструментів розкривають деталі їх використання.