Древние колонизаторы. Ученые обнаружили жизнь на культовом автопортрете Леонардо да Винчи

Масштабное исследование показало, что легендарная картина хранит в себе нечто уникальное и до сих пор неизвестное науке.

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В новом масштабном исследовании ученые решили сосредоточиться на изучении грибов, скрывающихся в самых неожиданных местах. И судя по результатам исследования, оно того стоило, пишет Forbes.

В ходе исследования ученые обнаружили множество любопытных вещей, а также открыли новый вид дрожжей, который скрывался там, где его вряд ли стали бы искать. В отличие от плесени, эти новые дрожжи колонизируют сухие субстраты — например, домашнюю пыль, мумифицированные останки. Однако самым необычным оказалось место, где исследователи обнаружили новый вид дрожжей рода Blastobotrys — они уютно расположились на культовом автопортрете итальянского эрудита эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, который был написан в 1515 году.

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Исследователи приняли решение, что новый вид дрожжей непременно необходимо назвать в честь итальянского художника, на портрете которого они и были найдены. Новый вид дрожжей получил название Blastobotrys davincii. Ученые отмечают, что грибы назвали именем художника не только потому, что они были найдены на его портрете, но и потому, что он был увлеченным натуралистом и геологом.

Ученые отмечают, что сегодня сохранилось около 10 тысяч страниц личных заметок Леонардо да Винчи, большинство из которых были записаны в период с 1470 по 1519 года. В некоторых из них да Винчи описывает скалы и выступы, увиденные во время его путешествий по Тоскане, Романье и Альпам. Также в заметках описан его опыт инженера, когда он руководил строительством крупных оросительных каналов, прорезавших Апеннины и долины реки По.

Кроме того, историкам известна его страсть к окаменелостям — люди приносили ему мешки, полные окаменелых ракушек, чтобы он смог сделать свои наброски во время пребывания в Милане.

Считается, что Леонардо да Винчи был одним из первых естествоиспытателей, которые поняли и смогли объяснить происхождение осадочных пород и признали окаменелости — окаменелыми останками животных, например. Кроме того, в своих трудах он смог объяснить образование песчаника затвердевшими слоями песка, отложенными вдоль древнего моря.

Исследователи полагают, что Леонардо да Винчи первым понял, что скалы, из которых состоят горы, некогда были погружены в море, а затем были подняты тектоническими силами. Также в своих заметках художник признает эрозийную силу воды. Любопытно, что все эти идеи по сути опережали европейское научное сообщество почти на два столетия.

Ранее Фокус писал о том, что новый вид грибов назвали в честь героя мультфильма Губки Боба.