Стародавні колонізатори. Вчені виявили життя на культовому автопортреті Леонардо да Вінчі

Масштабне дослідження показало, що легендарна картина зберігає щось унікальне і досі невідоме науці.

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У новому масштабному дослідженні вчені вирішили зосередитися на вивченні грибів, що ховаються в найнесподіваніших місцях. І судячи з результатів дослідження, воно того варте, пише Forbes.

Під час дослідження вчені виявили безліч цікавих речей, а також відкрили новий вид дріжджів, який ховався там, де його навряд чи почали шукати. На відміну від плісняви, ці нові дріжджі колонізують сухі субстрати, наприклад, домашній пил, муміфіковані останки. Проте найнезвичайнішим виявилося місце, де дослідники виявили новий вид дріжджів роду Blastobotrys — вони затишно розташувалися на культовому автопортреті італійського ерудита епохи Відродження Леонардо да Вінчі, написаного 1515 року.

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Дослідники прийняли рішення, що новий вид дріжджів неодмінно слід назвати на честь італійського художника, на портреті якого їх і знайшли. Новий вид дріжджів отримав назву Blastobotrys davincii. Вчені зазначають, що гриби назвали ім'ям художника не тільки тому, що їх знайшли на його портреті, а й тому, що він був захопленим натуралістом та геологом.

Вчені зазнаають, що сьогодні збереглося близько 10 тисяч сторінок особистих нотаток Леонардо да Вінчі, більшість із яких записана в період з 1470 до 1519 року. У деяких з них да Вінчі описує скелі та виступи, побачені під час його подорожей по Тоскані, Романьї та Альпах. Також у нотатках описаний його досвід інженера, коли він керував будівництвом великих зрошувальних каналів, що прорізали Апенніни та долини річки По.

Крім того, історикам відома його пристрасть до скам'янілостей — люди приносили йому мішки, повні скам'янілих черепашок, щоб він зміг зробити свої начерки під час перебування в Мілані.

Вважається, що Леонардо да Вінчі був одним з перших дослідників природи, які зрозуміли і змогли пояснити походження осадових порід і визнали скам'янілості — скам'янілими останками тварин, наприклад. Крім того, у своїх працях він зміг пояснити утворення пісковику затверділими шарами піску, відкладеними вздовж древнього моря.

Дослідники вважають, що Леонардо да Вінчі першим зрозумів, що скелі, з яких складаються гори, були занурені в море, а потім їх підняли тектонічні сили. Також у своїх нотатках художник визнає ерозійну силу води. Цікаво, що всі ці ідеї, по суті, випереджали європейську наукову спільноту майже на два сторіччя.

Раніше Фокус писав про те, що новий вид грибів назвали на честь героя мультфільму Губки Боба.