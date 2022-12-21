На Юпитере меняются сезоны, хотя и не должны: ученые считают, что виновата телесвязь

На газовом гиганте заметили сезонные изменения погоды, хотя угол наклона оси планеты делает это невозможным.

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40-летние наблюдения за Юпитером показали странную смену погоды на крупнейшей планете Солнечной системы. Температура повышалась и понижалась в определенные периоды долгого года на Юпитере, который равен 12 земным годам. Проблема заключается в том, что на Юпитере не должно быть сезонных изменений погоды, как на Земле, пишет Space.com.

По словам экспертов, на Земле смена сезонов наблюдается благодаря наклону оси планеты, который составляет 23 градуса. Из-за этого во время вращения планеты вокруг Солнца разные части Земли получают разное количество солнечного света.

Но наклон Юпитера составляет всего 3 градуса, а это означает, что погода в течение года почти не меняется. В это же время, новое исследование показало, что на планете присутствуют периодические колебания температуры.

"Мы наконец-то смогли подтвердить, что атмосфера Юпитера действительно имеет свои естественные циклы. Для того, чтобы понять, что движет этими изменениями и почему они возникают в одно и то же время, необходимо смотреть как под облаками Юпитера, так и над ними", — говорит астроном и соавтор исследования из Университета Лестера Ли Флетчер.

Команда связывает погодные изменения с явлением, которое называется телесвязь. В науке об атмосфере телесвязь обозначает климатические аномалии, которые связаны друг с другом на больших расстояниях.

Подобная телесвязь присутствует на Земле в знаменитом цикле Ла-Нинья-Эль-Ниньо. Во время этого цикла изменение пассатов в западной части Тихого океана связано с количеством осадков на большей части Северной Америки.

На Юпитере же, когда температура повышается на некоторых широтах северного полушария, те же широты в южном – охлаждаются.

"Нам удалось обнаружить связь в том, как меняются температуры на Юпитере в некоторых широтах. Это очень похоже на земную систему, когда климатические условия в одном полушарии влияют на погоду в другом месте. Как и на Земле, эти климатические изменения на Юпитере "телесвязаны" друг с другом на огромных расстояниях", — говорит ведущий автор исследования из Лаборатории реактивного движения NASA Гленн Ортон.

Ученым также удалось выяснить, что температуры на Юпитере повышаются в стратосфере (верхний слой атмосферы), а падают в тропосфере (самый нижний слой атмосферы), где наблюдаются самые мощные юпитерианские бури.

Полученные данные, по словам авторов исследования, помогут в будущем сделать точный прогноз погоды на Юпитере, а возможно, и других планет-гигантов.

Напомним, космический аппарат "Юнона" прислал на Земли завораживающие снимки Юпитера. Аппарат сфотографировал верхние слои облаков газового гиганта.