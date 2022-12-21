На Юпітері змінюються сезони, хоча й не повинні: вчені вважають, що винний телезв'язок

На газовому гіганті помітили сезонні зміни погоди, хоча кут нахилу осі планети унеможливлює це.

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40-річні спостереження за Юпітером показали дивну зміну погоди на найбільшій планеті Сонячної системи. Температура підвищувалася і знижувалася у певні періоди довгого року на Юпітері, що дорівнює 12 земним рокам. Проблема полягає в тому, що на Юпітері не повинно бути сезонних змін погоди, як на Землі, пише Space.com.

За словами експертів, на Землі зміна сезонів спостерігається завдяки нахилу осі планети, що становить 23 градуси. Через це під час обертання планети навколо Сонця різні частини Землі одержують різну кількість сонячного світла.

Але нахил Юпітера становить лише 3 градуси, а це означає, що погода протягом року майже не змінюється. У цей час, нове дослідження показало, що у планеті присутні періодичні коливання температури.

"Ми нарешті змогли підтвердити, що атмосфера Юпітера дійсно має свої природні цикли. Для того, щоб зрозуміти, що рухає цими змінами і чому вони виникають одночасно, необхідно дивитися як під хмарами Юпітера, так і над ними", — Каже астроном і співавтор дослідження з Університету Лестера Лі Флетчер.

Команда пов'язує погодні зміни із явищем, яке називається телезв'язок. У науці про атмосферу телезв'язок позначає кліматичні аномалії, що пов'язані один з одним на великій відстані.

Подібний телезв'язок присутній на Землі у знаменитому циклі Ла-Нінья-Ель-Ніньо. Під час цього циклу зміна пасатів у західній частині Тихого океану пов'язана з кількістю опадів на більшій частині Північної Америки.

На Юпітері ж, коли температура підвищується на деяких широтах північної півкулі, ті ж широти у південній – охолоджуються.

"Нам вдалося виявити зв'язок у тому, як змінюються температури на Юпітері в деяких широтах. Це дуже схоже на земну систему, коли кліматичні умови в одній півкулі впливають на погоду в іншому місці. Як і на Землі, ці кліматичні зміни на Юпітері "телепов'язані" один з одним на величезних відстанях", — говорить провідний автор дослідження з Лабораторії реактивного руху NASA Глен Ортон.

Вченим також вдалося з'ясувати, що температури на Юпітері підвищуються в стратосфері (верхній шар атмосфери), а падають у тропосфері (найнижчий шар атмосфери), де спостерігаються найпотужніші юпітеріанські бурі.

Отримані дані, за словами авторів дослідження, допоможуть у майбутньому зробити точний прогноз погоди на Юпітері, а можливо й інших планет-гігантів.

Нагадаємо, космічний апарат " Юнона" надіслав на Землі чарівні знімки Юпітера. Апарат сфотографував верхні шари хмар газового гіганта.