Дело 1376 года: раскрыта причина смерти Черного Принца

Принц Эдуард, или "Черный принц", был средневековым рыцарем, умершим в 1376 году. Многие считают, что причиной его смерти стала дизентерия, которой он болел в течение девяти лет до этого, однако исследователи с этим не согласны.

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Согласно новому исследованию, Эдуард Черный Принц, скорее всего, умер из-за малярии или воспалительного заболевания кишечника, а не хронической дизентерии, сообщают Daily Mail.

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Знаменитый средневековый рыцарь, Эдуард принц Уэльский, был старшим сыном короля Англии Эдуарда III и жил между 1330 и 1376 годами.

Обычно считается, что причиной его смерти была дизентерия, но врачи из 21-го инженерного полка в Йоркшире проанализировали исторические свидетельства и теперь считают это маловероятным.

Это объясняется тем, что он умер вскоре после военной кампании во Францию в 1372 году и не был допущен к ней, если бы имел симптомы диареи.

Черный Принц был наследником английского престола до своей смерти и считается известнейшим английским воином, когда-либо жившим. Он участвовал в войнах с 16 лет и приобрел жестокую репутацию, из-за чего, возможно, и получил свое прозвище.

[ + – ] Знаменитый средневековый рыцарь, Эдуард принц Уэльский, был старшим сыном короля Англии Эдуарда III и жил между 1330 и 1376 годами Фото: Wikipedia

Его смерть в 1376 г. стала предметом большой интриги для историков, поскольку она привела к периоду значительной нестабильности в Англии. Это связано с тем, что его отец, король Эдуард III, умер всего год спустя, и корона перешла к его 10-летнему сыну Ричарду.

Король Ричард II правил до 1399 года, когда его двоюродный брат Генри Боллингброк, которого он лишил наследства, вторгся в Англию. Генрих сверг короля, прежде чем короновался, а Ричард, как полагают, умер от голода в плену. Так начались более чем столетние беспорядки в стране, включая Войны Роз и подъем Тюдоров.

Считается, что принц заболел сразу после битвы при Нахере в Испании 1367, о чем упоминается в стихотворении, написанном Герольдом Джона Чандоса — английского военачальника и близкого друга принца.

Но поскольку в другой хронике говорится, что 80 процентов его армии погибло от "дизентерии и других болезней", многие предполагают, что это также стало причиной смерти принца Эдуарда, а именно амебиаз. Эта кишечная инфекция была распространена в средневековой Европе и сопровождалась симптомами диареи, боли в животе, потерей веса и вялости.

Поэма Чандоса Геральда также описывает Черного Принца как "больного, лежащего в своей постели" непосредственно перед осадой Лиможа в 1370 году. Однако два года спустя принц Эдуард принял участие в своей последней военной кампании в помощь Туару во Франции.

Поэтому в своем исследовании, опубликованном сегодня в журнале BMJ Military Health, авторы отмечают, что "можно поставить под сомнение, был бы он достаточно здоров, или даже желаем гостем на борту корабля в 1372 году", будь у него дизентерия.

[ + – ] Его смерть в 1376 г. стала предметом большой интриги для историков, поскольку она привела к периоду значительной нестабильности в Англии. Фото: MichaelJones/BNPS

Врачи выдвинули ряд других, более правдоподобных причин его смерти. Возможно, он пережил приступ дизентерии перед битвой при Нахере, но страдал от осложнений, таких как анемия, повреждение почек, абсцесс печени или артрит, возникшие в результате.

Принц также мог заболеть воспалительным заболеванием кишечника, которое бы вновь проявилось с изменяющимися симптомами и "постепенным ухудшением". Другие заболевания, предложенные авторами и соответствующие его хроническим симптомам, включают бруцеллез и малярию – обе болезни были распространены в средневековой Европе.

Первое могло повлечь за собой непастеризованные молочные продукты и сырое мясо, которые часто предоставлялись дворянам во время военных операций, и вызвали усталость, лихорадку, воспаление суставов и сердца.

[ + – ] Поэма Чандоса Геральда также описывает Черного Принца как "больного, лежащего в своей постели" непосредственно перед осадой Лиможа в 1370 году Фото: Wikimedia Commons/Jean de Warvin/Bibliothèque nationale de France

Малярию, с другой стороны, вызывает паразит, которого переносят комары и который может находиться в состоянии покоя в печени месяцами или даже годами, прежде чем разовьется болезнь.

Когда это происходит, это проявляется лихорадкой, головной болью, болями в мышцах, проблемами с кишечником, усталостью, анемией и восприимчивостью к инфекциям, что в конце концов приводит к отказу органов.

"Это соответствует изменяющемуся характеру его болезни и упадку на исходе его жизни", — пишут авторы.

Средневековые методы лечения малярии включали кровопускание, индуцированную рвоту и ампутацию конечностей, но ни один из них не спас принца. Авторы пишут: "Даже в современных конфликтах и зонах боевых действий болезнь вызывает огромную заболеваемость и потерю жизней, что остается неизменным на протяжении веков".

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