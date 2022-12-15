Куклы на свадебное приданое. Зачем король Англии Ричард II взял себе в жены 6-летнюю девочку

На момент бракосочетания между молодоженами была поразительная разница в возрасте: когда королю было 29, его будущая жена не достигла и 10 лет.

Related video

Когда дочь короля Франции Чарльза VI, которого считали безумным, вышла замуж за короля Англии Ричарда II, ей было всего-навсего 6 лет. Отданная с большим приданым, а также с комодом, наполненным куклами, Изабеллу короновали королевой Англии в январе 1397 года, она прожила большую часть своего короткого правления в Виндзорском замке, сообщает Ancient Origins.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Их свадьба была политическим шагом, направленным на укрепление мира между Францией и Англией, которое было подписано на 28 лет.

Хотя в наши дни такое событие считалось бы диким, однако в те времена король Ричард видел преимущество в столь юном возрасте жены, поскольку считал, что из нее можно будет вырастить идеальную королеву. Следует также отметить, что брак вступал в полную силу только с момента 12-летия Изабеллы Валуа.

Изабелла была второй супругой Ричарда II. Первый его брак с Анной Богемской был счастливым, хотя и бездетным. Она умерла в 1394 году от чумы и имела прозвище "добрая королева Анна". Два года спустя, Ричард женился на Изабелле в Кале, 31 октября 1396 года.

Королю были знакомы опасности восхождения на трон в юном возрасте, поскольку он сам занял престол Англии в 10 лет. Записи свидетельствуют, что Изабелла наслаждалась дружеским отношением короля. В январе 1397 г. ее короновали как королеву Англии. Большую часть своего недолгого правления она провела в Виндзорском замке.

[ + – ] Свадьба Ричарда и Изабеллы Фото: Public Domain

Во время восстания, в сентябре 1399 года, короля Ричарда заключил в тюрьму Генри Боллингрок, в дальнейшем известный как Генри IV. Это привело к тому, что Изабелла была заключена под стражу в Беркшире. Ее положение ухудшилось, когда стало известно о смерти короля Ричарда, вероятно, вызванном голодом в феврале 1400 года.

Король Генри IV планировал женить Изабеллу на своем сыне, поскольку ее можно было использовать для улучшения политических отношений между Англией и Францией. Однако она сохраняла верность своему усопшему мужу и отказалась. Со всем тем, только в августе 1401 г. ей разрешили вернуться во Францию и ее свадьба официально не состоялась.

В конце концов, ее сестра Екатерина вышла замуж за Генри V в 1420 году, а сама Изабелла вышла замуж за графа Орлеана Чарльза в 1406 году. Два года спустя она умерла во время родов, когда ей было 18 лет. По прихоти судьбы, ее второй муж попал в плен к англичанам, после битвы при Эгенкуре в 1415 году.

Ранее Фокус писал о другой королеве Британии, которая поклонялась святому Эразму.

Также Фокус рассказывал, какая королева правила меньше всего.