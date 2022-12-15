Ляльки як весільне придане. Навіщо король Англії Річард II взяв собі за дружину 6-річну дівчинку

На момент одруження між молодими була разюча різниця у віці: коли королю було 29, його майбутня дружина не досягла й 10 років.

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Коли донька короля Франції Чарльза VI, якого вважали безумним, одружилася з королем Англії Річардом II, їй було всього-на-всього 6 років. Віддана з великим приданим, а також з комодом, наповненим ляльками, Ізабеллу коронували королевою Англії в січні 1397 року, вона прожила більшу частину свого короткого правління у Віндзорському замку, повідомляє Ancient Origins.

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Їхнє весілля було політичним кроком, спрямованим на укріплення миру між Францією та Англією, який підписали на 28 років.

Хоча в наші дні така подія вважалася б дикою, проте в ті часи король Річард вбачав перевагу у такому юному віці дружини, оскільки вважав, що з неї можна буде виростити ідеальну королеву. Варто також зазначити, що шлюб вступав в повну силу тільки з моменту дванадцятиліття Ізабелли Валуа.

Ізабелла була другою дружиною Річарда II. Перший його шлюб з Анною Богемською був щасливим, хоча й бездітним. Вона померла в 1394 році від чуми й мала прізвисько "добра королева Анна". Два роки потому, Річард одружився з Ізабеллою в Кале, 31 жовтня 1396 року.

Королю були знайомі небезпеки сходження на трон у юному віці, оскільки він сам посів престол Англії у 10 років. Записи свідчать, що Ізабелла насолоджувалася дружнім ставленням короля. В січні 1397 року її коронували як королеву Англії. Більшу частину свого недовгого правління вона провела у Віндзорському замку.

[ + – ] Весілля Річарда та Ізабелли Фото: Public Domain

Під час повстання, у вересні 1399 році, короля Річарда ув'язнив Генрі Болінгрок, надалі відомим як Генрі IV. Це призвело до того, що Ізабеллу помістили під варту в Беркширі. Її становище погіршилося, коли стало відомо про смерть короля Річарда, ймовірно, спричинену голодом у лютому 1400 року.

Король Генрі IV планував одружити Ізабеллу зі своїм сином, оскільки її можна було використати для покращення політичних відносин між Англією та Францією. Проте вона зберігала вірність своєму покійному чоловікові й відмовилася. З усім тим, лише в серпні 1401 року їй дозволили повернутися до Франції і її весілля офіційно не відбулося.

Зрештою, її сестра Катерина одружилася з Генрі V в 1420 році, а сама Ізабелла вийшла заміж за графа Орлеану Чарльза в 1406 році. Два роки потому вона померла під час родів, коли їй було 18 років. За примхою долі, її другий чоловік потрапив у полон до англійців, після битви при Егенкурі в 1415.

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