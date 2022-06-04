Історики розповіли, який британський монарх був на престолі найменше за часом

Нинішня королева Великобританії вже встановила рекорд правління, але була монарша особа, яка протрималася на троні менш як місяць.

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Британська монархія існує вже понад 1000 років та охоплює 37 поколінь. За словами істориків, за цей час королями та королевами спочатку Англії, а потім і Великобританії побували 61 член королівської родини. Але була в історії Англії одна монарша особа, яка займала трон дуже короткий час, повідомляє Live Science.

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"Усі британські монархи ведуть свій родовід від першого короля Англії Етельстана, який правив у 924—939 роках. Деякі думають, що успадкування престолу проходила гладко, але це не завжди було так", — говорить Керолін Харріс, історик з Університету Торонто.

[ + – ] Король Англії Етельстан, який правив у 924-939 роках Фото: wikipedia

За словами Лаури Кленсі з університету Ланкастера у Великобританії, часто історія британської монархії пов'язана з війнами, з боротьбою за престол.

"Численні битви вели через претензії на корону, включаючи сумно відому Війну Червоної та Білої троянди, яка тривала з 1455 по 1485 рік", — говорить Кленсі.

У цей період Англією правила королева, яка вважається монархом, який правив найменше часу.

"Її звали Джейн Грей і вона правила Англією всього 9 днів у липні 1553 року. Джейн Грей була підлітком, коли помер король Едуард VI і як свідчать джерела, вона знепритомніла, дізнавшись, що має зайняти його місце", — говорить Харріс.

[ + – ] У цей період Англією правила королева Джейн Грей, яку вважають монархом, який правив найменше часу Фото: Seneca-Guns

Сходження Джейн Грей на трон було швидким і розважливим. Її тесть, Джон Дадлі, хотів зберегти владу і не дати зведеній сестрі короля Едуарда Марії Тюдор зайняти трон. Він оголосив Марію незаконнонародженою на підставі того, що вона була католичкою (а головна релігія в Англії — це англіканство, різновид протестантизму) і поставив Джейн Грей на її місце.

Але Марія Тюдор, відоміша як Кривава Мері, змогла затвердити свою владу і стати королевою Англії. Джону Дадлі відрубали голову практично відразу після повалення Грей, а "королеву дев'яти днів" обезголовили через кілька місяців.

"У середині 17 століття встановилася конституційна монархія і такі криваві шляхи престолонаступництва перервалися. І в майбутньому королі та королеви правили набагато довше", — говорить Харріс.

Теперішня королева Єлизавета II нещодавно встановила рекорд перебування на британському престолі — 70 років на троні. 96-річна королева почала правити Великобританією 2 червня 1953 року. Тоді церемонія її коронації стала першою в історії, яку показали на телебаченні.

[ + – ] Теперішня королева Єлизавета II нещодавно встановила рекорд перебування на британському престолі – 70 років на троні Фото: Seneca-Guns

"У світовій історії рекорд королеви Єлизавети II є по суті третім за рахунком. Друге місце за тривалістю перебування на троні займає король Таїланду Пхуміпон Адульядет або Рама IX, який помер у 2016 році і був королем трохи більш як 70 років. На першому місці знаходиться Людовік XIV, король Франції з 1643 по 1715 роки. Тобто він був королем 72 роки", — говорить Харріс.

[ + – ] Людовік XIV, король Франції з 1643 по 1715 роки Фото: wikipedia

Хоча роль британських монархів вже давно змінилася, є ті, хто активно підтримує корону, а є і ті у Великій Британії, хто негативно ставиться до монархії.

"Наприклад, молоді британці все частіше розглядають монархію як пережиток минулого. В опитуванні за 2021 рік йдеться, що лише 31% респондентів віком від 18 до 24 років підтримують існування монархії, проти 81% респондентів старших за 65 років. Деякі громадяни Великої Британії вважають, що монархії настав час покласти край", — говорить Кленсі.

Як уже писав Фокус, королева Єлизавета II з'явилася на публіці в унікальній брошці Platinum Jubilee. Королева завжди приділяла велику увагу символізму прикрас та її 70-річний ювілей перебування на престолі не став винятком.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, чи вбивав король Англії Річард III "принців із Тауера". Це одна із головних загадок англійської історії.