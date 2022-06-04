Историки рассказали, какой британский монарх был на престоле меньше всего по времени

Нынешняя королева Великобритании уже установила рекорд правления, но была монаршая особа, которая продержалась на троне меньше месяца.

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Британская монархия существует уже более 1000 лет и охватывает 37 поколений. По словам историков, за это время королями и королевами сначала Англии, а потом и Великобритании побывали 61 член королевской семьи. Но была в истории Англии одна монаршая особа, которая занимала трон очень короткий период времени, сообщает Live Science.

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"Все британские монархи ведут свою родословную от первого короля Англии Этельстана, который правил в 924—939 годах. Некоторые думают, что престолонаследие проходило гладко, но это не всегда было так", — говорит Кэролин Харрис, историк из Университета Торонто.

[ + – ] Король Англии Этельстан, который правил в 924—939 годах Фото: wikipedia

По словам Лауры Клэнси из Ланкастерского университета в Великобритании, часто история британской монархии была связана с войнами, с борьбой за престол.

"Многочисленные сражения велись из-за претензий на корону, включая печально известную Войну Алой и Белой розы, которая длилась с 1455 по 1485 год", — говорит Клэнси.

В этот период Англией правила королева, которая считается монархом, который правил меньше всего времени.

"Ее звали Джейн Грей и она правила Англией всего 9 дней в июле 1553 года. Джейн Грей была подростком, когда умер король Эдуард VI и как свидетельствуют источники, она потеряла сознание, узнав, что должна занять его место", — говорит Харрис.

[ + – ] В этот период Англией правила королева Джейн Грей, которая считается монархом, который правил меньше всего времени. Фото: Live Science

Восхождение Джейн Грей на трон было быстрым и расчетливым. Ее тесть, Джон Дадли, хотел сохранить власть и не дать сводной сестре короля Эдуарда, Марии Тюдор, занять трон. Он объявил Марию незаконнорожденной на основании того, что она была католичкой (а главная религия в Англии – это англиканство, разновидность протестантизма) и поставил Джейн Грей на ее место.

Но Мария Тюдор, более известная как Кровавая Мэри, смогла утвердить свою власть и стать королевой Англии. Джону Дадли отрубили голову практически сразу же после свержения Грей, а "королеву девяти дней" обезглавили спустя несколько месяцев.

"В середине 17 века установилась конституционная монархия и подобные кровавые пути престолонаследия прервались. И в будущем короли и королевы правили намного дольше", — говорит Харрис.

Нынешняя королева Елизавета II недавно установила рекорд пребывания на британском престоле – 70 лет на троне. 96-летняя королева стала править Великобританией 2 июня 1953 года. Тогда церемония ее коронации стала первой в истории, которую показали по телевидению.

[ + – ] Нынешняя королева Елизавета II недавно установила рекорд пребывания на британском престоле – 70 лет на троне Фото: Live Science

"В мировой истории рекорд королевы Елизаветы II является по сути третьим по счету. Второе место по длительности пребывания на троне занимает король Таиланда Пхумипон Адульядет или Рама IX, который умер в 2016 году и был королем чуть больше 70 лет. На первом месте находится Людовик XIV, король Франции с 1643 по 1715 годы. То есть он был королем 72 года", — говорит Харрис.

[ + – ] Людовик XIV, король Франции с 1643 по 1715 годы Фото: wikipedia

Хотя роль британских монархов уже давно изменилась, есть те, кто активно поддерживает корону, а есть и те в Великобритании, кто негативно относится к монархии.

"Например, молодые британцы все чаще рассматривают монархию как пережиток прошлого. В опросе за 2021 год говорится, что только 31% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет поддерживают существование монархии, по сравнению с 81% респондентов старше 65 лет. Некоторые граждане Великобритании даже считают, что монархии пора положить конец", — говорит Клэнси.

Как уже писал Фокус, королева Елизавета II появилась на публике в уникальной броши Platinum Jubilee. Королева всегда уделяла большое внимание символизму украшений и ее 70-летний юбилей пребывания на престоле не стал исключением.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, убивал ли король Англии Ричард III "принцев из Тауэра". Это одна из главных загадок английской истории.