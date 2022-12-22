Справа 1376 року: розкрито причину смерті Чорного Принца

Принц Едуард, або "Чорний принц", був середньовічним лицарем, який помер у 1376 році. Багато хто вважає, що причиною його смерті стала дизентерія, на яку він хворів протягом дев'яти років до цього, проте дослідники з цим не згодні.

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Згідно з новим дослідженням, Едуард Чорний Принц, найімовірніше помер через малярію або запальне захворювання кишечника, а не хронічну дизентерію, повідомляють Daily Mail.

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Знаменитий середньовічний лицар, Едуард принц Уельський, був старшим сином короля Англії Едуарда III і жив між 1330 і 1376 роками.

Зазвичай вважається, що причиною його смерті була дизентерія, але лікарі з 21 інженерного полку в Йоркширі проаналізували історичні свідчення і тепер вважають це малоймовірним.

Це пояснюється тим, що він помер невдовзі після воєнної кампанії до Франції в 1372 році і не був би допущений до неї, якби мав симптоми діареї.

Чорний Принц був спадкоємцем англійського престолу до своєї смерті і вважається найвідомішим англійським воїном, який коли-небудь жив. Він брав участь у війнах з 16 років і здобув жорстоку репутацію, через що, можливо, і отримав своє прізвисько.

[ + – ] Знаменитий середньовічний лицар, Едуард принц Уельський, був старшим сином короля Англії Едуарда III і жив між 1330 і 1376 роками Фото: Wikipedia

Його смерть у 1376 році стала предметом великої інтриги для істориків, оскільки вона призвела до періоду значної нестабільності в Англії. Це пов'язано з тим, що його батько, король Едуард III, помер всього через рік, і корона перейшла до його 10-річного сина Річарда.

Король Річард II правив до 1399 року, коли його двоюрідний брат Генрі Болінгброк, якого він позбавив спадщини, вторгся в Англію. Генріх скинув короля, перш ніж коронувався, а Річард, як вважають, помер від голоду в полоні. Так почалися більш ніж столітні заворушення в країні, включаючи Війни Троянд і піднесення Тюдорів.

Вважається, що принц захворів одразу після битви при Найєрі в Іспанії 1367 року, про що згадується у вірші, написаному герольдом Джона Чандоса — англійського воєначальника і близького друга принца.

Але оскільки в іншій хроніці йдеться про те, що 80 відсотків його армії загинуло від "дизентерії та інших хвороб", багато хто припускає, що це також стало причиною смерті принца Едуарда, а саме амебіаз. Ця кишкова інфекція була поширена в середньовічній Європі і супроводжувалася симптомами діареї, болю в животі, втрати ваги і млявості.

Поема Чандоса Геральда також описує Чорного Принца як "хворого, що лежить у своєму ліжку" безпосередньо перед облогою Ліможа в 1370 році. Однак через два роки принц Едуард взяв участь у своїй останній військовій кампанії на допомогу Туару у Франції.

Тому в своєму дослідженні, опублікованому сьогодні в журналі BMJ Military Health, автори зазначають, що "можна поставити під сумнів, чи був би він достатньо здоровим, або навіть бажаним гостем на борту корабля в 1372 році", якби у нього була дизентерія.

[ + – ] Його смерть у 1376 році стала предметом великої інтриги для істориків, оскільки вона призвела до періоду значної нестабільності в Англії Фото: MichaelJones/BNPS

Натомість лікарі висунули низку інших, правдоподібніших причин його смерті. Можливо, він пережив напад дизентерії перед битвою при Найєрі, але страждав від ускладнень, таких як анемія, пошкодження нирок, абсцес печінки або артрит, що виникли внаслідок цього.

Принц також міг захворіти на запальне захворювання кишечника, яке б знову проявилося з мінливими симптомами і "поступовим погіршенням". Інші захворювання, запропоновані авторами і які відповідають його хронічним симптомам, включають бруцельоз і малярію — обидві хвороби були поширені в середньовічній Європі.

Перше могло спричинити непастеризовані молочні продукти та сире м'ясо, які часто надавалися дворянам під час військових операцій, і викликали втому, лихоманку, запалення суглобів та серця.

[ + – ] Поема Чандоса Геральда також описує Чорного Принца як "хворого, що лежить у своєму ліжку" безпосередньо перед облогою Ліможа в 1370 році Фото: Wikimedia Commons/Jean de Warvin/Bibliothèque nationale de France

Малярію, з іншого боку, спричиняє паразит, якого переносять комарі і який може перебувати в стані спокою в печінці місяцями або навіть роками, перш ніж розвинеться хвороба.

Коли це відбувається, це проявляється лихоманкою, головним болем, болем у м'язах, проблемами з кишечником, втомою, анемією та сприйнятливістю до інфекцій, що врешті-решт призводить до відмови органів.

"Це відповідає мінливому характеру його хвороби і занепаду під кінець його життя", — пишуть автори.

Середньовічні методи лікування малярії включали кровопускання, індуковану блювоту і ампутацію кінцівок, але жоден з них не врятував би принца. Автори пишуть: "Навіть у сучасних конфліктах і зонах бойових дій хвороба викликає величезну захворюваність і втрату життів, що залишається незмінним протягом століть".

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