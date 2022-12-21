Опасно для жизни. Названо количество чашек кофе в день, которое вдвое повышают риск смерти

Исследование показало, что определенное количество крепкого напитка в день способно в два раза повысить риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

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О пользе и вреде кофе ученые спорят не один год, каждый раз пытаясь выяснить максимальное количество напитка, которое мы можем выпивать в день, не навредив своему здоровью, пишет Daily Mail.

На этот раз группа ученых из Токийского национального центра глобального здравоохранения и медицины обнаружила, что кофе несет скрытую угрозу для людей с артериальным давлением выше 180/100 мм рт. ст. Исследования показывают, что люди с таким артериальным давлением вдвое чаще умираю от сердечных заболеваний, если выпивают две и больше чашек кофе в день.

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Любопытно, что люди с гипертонией второй стадии (140/90 мм рт.ст. или выше) никак не зависит от кофе — их риск сердечной недостаточности не увеличивается из-за употребления кофеинового напитка.

Более ранние исследования показали, что несколько чашек кофе в день способны снизить смертность от всех причин, другое связывало кофе с раком, третье — что кофе способен предотвратить повторный сердечный приступ. Также известно, что кофеин, который содержится в кофе, повышает кровяное давление и частоту сердечных сокращений на некоторое время. Впрочем нет никаких данных о том, имеет ли это накопительный эффект и может ли кофе вызвать долгосрочное повышение артериального давления, холестерина или имеет какие-либо другие последствия для работы сердца.

По словам автора исследования доктора Хироясу Исо, они с коллегами сосредоточились на том, чтобы определить, распространяется ли защитный эффект кофе на людей с различной степенью гипертонии, а также влияние зеленого чая на ту же группу людей.

Исследователи отмечают, что их исследование стало первым, которое обнаружило связь между двумя и более чашками кофе в день и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний у людей с тяжелой формой гипертонии.

В общей сложности в исследовании приняли около 20 тысяч человек: более 12 тысяч женщин и чуть более 6,5 тысяч мужчин, проживающих в Японии в период с 1990 по 2009 годы. В рамках исследования участники ежегодно отвечали на вопросы о своих пищевых привычках, в том числе и о количестве кофе, который они выпивают в день. Также реципиенты сообщали о состоянии своего здоровья и болезнях, которые были у них диагностированы в тот или иной промежуток времени.

В ходе исследования ученые разделили участников на 5 групп:

давление 130/85 мм рт.ст — оптимальная группа, здоровое артериальное давление;

давление 130/85 мм рт.ст — более высокое, но все еще здоровое артериальное давление;

давление ниже 160/100 мм рт. ст — первая категория людей, страдающих гипертонией;

давление ниже 180/110 мм рт. ст — вторая категория;

давление выше 180/110 мм рт. ст — третья категория.

Ученые обнаружили, что потребление кофе не имело связи со смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний во всех группах, кроме второй и третьей категории. В то же время связи между употреблением зеленого чая и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний и вовсе не было обнаружено.

Кроме того, ученые обнаружили, что для третьей категории реципиентов употребление двух и более чашек кофе в день повышает риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в течение периода исследования в два раза. При этом у людей, которые выпивали лишь одну чашку кофе в день таких рисков обнаружено не было.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, сколько чашек кофе нужно пить в день, чтобы жить дольше.