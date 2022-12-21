Небезпечно життя. Названа кількість чашок кави на день, яка вдвічі підвищує ризик смерті

Дослідження показало, що певна кількість міцного напою за день здатна вдвічі підвищити ризик смертності від серцево-судинних захворювань.

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Про користь і шкоду кави вчені сперечаються не один рік, щоразу намагаючись з'ясувати максимальну кількість напою, яку ми можемо випивати за день, не нашкодивши своєму здоров'ю, пише Daily Mail.

Цього разу група вчених із Токійського національного центру глобальної охорони здоров'я та медицини виявила, що кава несе приховану загрозу для людей із артеріальним тиском понад 180/100 мм рт. ст. Дослідження показують, що люди з таким артеріальним тиском удвічі частіше помирають від серцевих захворювань, якщо випивають дві та більше чашок кави за день.

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Цікаво, що люди з гіпертонією другої стадії (140/90 мм рт.ст. чи вище) не залежать від кави — їхній ризик серцевої недостатності не збільшується через вживання кофеїнового напою.

Більш ранні дослідження показали, що кілька чашок кави на день здатні знизити смертність від усіх причин, інше пов'язувало каву з раком, третє — що кава здатна запобігти повторному серцевому нападу. Також відомо, що кофеїн, який міститься в каві, підвищує кров'яний тиск і частоту серцевих скорочень на деякий час. Утім, немає жодних даних про те, чи має це накопичувальний ефект і чи може кава викликати довгострокове підвищення артеріального тиску, холестерину або має якісь інші наслідки для роботи серця.

За словами автора дослідження доктора Хіроясу Ісо, вони з колегами зосередилися на тому, щоб визначити, чи поширюється захисний ефект кави на людей із різним ступенем гіпертонії, а також уплив зеленого чаю на ту саму групу людей.

Дослідники відзначають, що їхнє дослідження стало першим, яке виявило зв'язок між двома та більше чашками кави на день і смертністю від серцево-судинних захворювань у людей із тяжкою формою гіпертонії.

Загалом у дослідженні взяли участь близько 20 тисяч осіб: понад 12 тисяч жінок і трохи більше 6,5 тисячі чоловіків, які мешкають у Японії, в період із 1990 по 2009 роки. У межах дослідження учасники щороку відповідали на запитання про свої харчові звички, у тому числі й про кількість кави, яку вони випивають за день. Також реципієнти повідомляли про стан свого здоров'я та хвороби, які були в них діагностовані в той чи інший проміжок часу.

У ході дослідження вчені розділили учасників на 5 груп:

тиск 130/85 мм рт.ст. — оптимальна група, здоровий артеріальний тиск;

тиск 130/85 мм рт.ст. — вищий, але все ще здоровий артеріальний тиск;

тиск нижче 160/100 мм рт. ст. — перша категорія людей, які страждають на гіпертонію;

тиск нижче 180/110 мм рт. ст. — друга категорія;

тиск вище 180/110 мм рт. ст. — третя категорія.

Учені виявили, що споживання кави не мало зв'язку зі смертністю від серцево-судинних захворювань у всіх групах, крім другої та третьої категорії. Водночас зв'язку між вживанням зеленого чаю та смертністю від серцево-судинних захворювань взагалі не виявили.

Крім того, вчені виявили, що для третьої категорії реципієнтів вживання двох і більше чашок кави на день підвищує ризик смертності від серцево-судинних захворювань протягом періоду дослідження вдвічі. Водночас у людей, які випивали лише одну чашку кави за день, таких ризиків виявлено не було.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, скільки чашок кави потрібно пити на день, щоб жити довше.