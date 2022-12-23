Перенестись в легендарную эпоху Эдо: в виртуальном мире воссоздали Токио времен сегунов (фото)

Edoverse обещает уникальный опыт, сравнимый с построением мира Средиземья Толкина, с архитектурой, захватывающей дух, культурными особенностями и фантастическими героями и злодеями. Но здесь каждая мелкая деталь в истории пользователя будет иметь достоверные корни в реальной истории.

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Вы когда-нибудь задумывались над тем, что было бы, если бы существовал параллельный мир, в котором сегодня существует древняя японская эпоха Эдо, где современный мир и сегуны могли бы соединиться? Благодаря Edoverse – виртуальному воспроизведению этой эпохи – вам не придется представлять ее, а прожить каждый ее аспект в мельчайших деталях, пишет Ancient Origins.

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[ + – ] Этой эпохой увлекаются и сегодня, а когда говорят о высокой культуре Японии, то в основном подразумевают именно Эдо Фото: Sequin AR

Каков был период Эдо?

Период Эдо, или период Токугава, относится к 264-летнему периоду японской истории между 1603 и 1867 годами. Его часто называют в последние годы "традиционной Японии". В это время Японией правил сегунат Токугава, самое мощное центральное правительство, существовавшее в Японии до сих пор, положив конец бесчисленным конфликтам и начав более 250 лет стабильности в стране.

Этот период совпал с такими разрушительными моментами в истории, как Английская гражданская война (22 авг. 1642 г. – 3 сент. 1651 г.), Гражданская война в США (12 апр. 1861 г. – 9 апр. 1865 г.), Крымская война (5 окт. 1853 г. – 30 мар. 1856 г.), создание Рейха в Германии и падение династии Мин в Китае (1644 г.).

Но во время всех этих событий Япония сохраняла мир. Культурные достижения среди элитных классов Эдо в этот период были революционными. Настолько, что этой эпохой увлекаются и сегодня, а когда говорят о высокой культуре Японии, то в основном подразумевают именно Эдо.

Успех этого периода, отмеченный миром, политической стабильностью и значительным экономическим ростом, в значительной степени стал возможен благодаря классу воинов-самураев, переехавших в столицу и ставших основным руководящим слоем общества в то время. Благодаря строгому соблюдению порядка, включавшему жесткое устранение любого движения между классами, правление сегунов гарантировало период значительно меньшей конфликтности.

Эндоверс будет охватывать, прежде всего, столицу региона — городе Эдо (современный Токио). Здесь во времена сегунов Токугава в 1700-х годах проживало более миллиона жителей, а сам город стал оживленным центром страны.

[ + – ] Скрин с видео

Многие японцы и сегодня воспринимают жизнь и культуру Эдо с ностальгией, а необычные произведения жителей того времени очаровывают людей по всему миру. Возможность путешествия в затерянный город Эдо — и проживание в нем — имеет привлекательность для энтузиастов той эпохи.

Воскрешение периода Эдо в цифровом мире стремится сохранить память о древней японской культуре, в частности о сегунах Токугава.

Как и представители периода, так и исследователи и историки заложили фундамент знаний, на котором сегодняшние строители метапространства Sequin AR построили виртуальный мир, где люди могут полностью погрузиться в культуру, находясь в любой точке земного шара.

Период Эдо не просто вспомнят, его будут переживать заново, заново изучать и восстанавливают вне географических ограничений физического мира.

[ + – ] Целью воскресения Edoverse периода Эдо в цифровом мире сохранить память о древней японской культуре, в частности о сегунах Токугава Фото: Sequin AR

Можно ли воскресить эпоху Эдо в метавселенной?

Фонд Edoverse во главе с комитетом экспертов и советников, среди которых 19-й глава дома сегунов Токугава Иехиро Токугава, сотрудничает с компанией Sequin AR, предоставляющей услуги метапространства, чтобы воплотить эту идею в реальность. Наследник рода всегда имел амбицию воспроизвести исторический город Эдо для пользователей киберпространства. С момента появления компьютерных изображений его конечной целью было оживить этот революционный период японской истории и культуры в среде, которая позволила бы получить максимально правдоподобные впечатления.

Sequin AR будет создавать непревзойденное и аутентичное воспроизведение периода Эдо, используя собственную технологию метапространства, а также Unreal Engine 5, блокчейн и объединенную историческую точность комитета.

Вместе они оживляют этот чрезвычайный период в истории Японии в полностью пригодном для жизни виртуальном мире, доказывая, что будущее метапространства может быть связано с древней историей.

Метапространство все еще остается в значительной степени неопределенным, в котором каждый день создаются новые миры. Однако в самом простом виде его часто называют последовательностью виртуальных миров, где люди, как аватары, взаимодействуют друг с другом в трехмерном пространстве, имитирующем реальность.

[ + – ] Edoverse не просто оживит мир Эдо, но и искусство того времени Фото: Sequin AR

Edoverse не просто оживит мир Эдо, но и искусство того времени. Термин "Эдо" означает не только время, но и его специфическую эстетику — от деревянных гравюр и свитков до скульптуры и текстиля. Переосмысление данной эстетики является частью цифровой реконструкции знаковой эры.

Виртуальную недвижимость в пределах Edoverse можно расширять и освобождать для нового жилищного строительства или для новых предприятий. Покупка и продажа по специфическим законам и обычаям того периода позволит пользователям повысить свое положение и приобрести новые роли гораздо быстрее.

В конце концов, Эдоверс – это структура и подлинность. Это воспроизведение политической и общественной структуры того времени, которую пользователи могут почувствовать как можно точнее.

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