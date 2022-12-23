Перенестися в легендарну епоху Едо: у віртуальному світі відтворили Токіо часів сьогунів (фото)

Edoverse обіцяє унікальний досвід, який можна порівняти з побудовою світу Середзем'я Толкіна, з архітектурою, що захоплює дух, культурними особливостями та фантастичними героями й лиходіями. Але тут кожна дрібна деталь в історії користувача матиме достовірне коріння в реальній історії

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Ви коли-небудь замислювалися над тим, що було б, якби існував паралельний світ, в якому сьогодні існує давня японська епоха Едо, де сучасний світ і сьоґуни могли б поєднатися? Завдяки Edoverse — віртуальному відтворенню цієї епохи — вам не доведеться уявляти її, а прожити кожен її аспект у найдрібніших деталях, пише Ancient Origins.

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[ + – ] Цією епохою захоплюються і сьогодні, а коли говорять про високу культуру Японії, то здебільшого мають на увазі саме Едо Фото: Sequin AR

Яким був період Едо?

Період Едо, або ж період Токуґава, належить до 264-річного періоду японської історії між 1603 і 1867 роками. Його часто називають останніми роками "традиційної Японії". В цей час Японією правив сьоґунат Токуґава, найпотужніший центральний уряд, який існував в Японії досі, поклавши край незліченним конфліктам і започаткувавши понад 250 років стабільності в країні.

Цей період збігся з такими руйнівними моментами в історії, як Англійська громадянська війна (22 серп. 1642 р. – 3 вер. 1651 р.), Громадянська війна у США (12 квіт. 1861 р. – 9 квіт. 1865 р.), Кримська війна (5 жовт. 1853 р. – 30 бер. 1856 р.), створення Рейху в Німеччині і навіть падіння династії Мін в Китаї (1644 р.).

Але під час усіх цих подій Японія зберігала мир. Культурні досягнення серед елітних класів Едо в цей період були революційними. Настільки, що цією епохою захоплюються і сьогодні, а коли говорять про високу культуру Японії, то здебільшого мають на увазі саме Едо.

Успіх цього періоду, відзначено миром, політичною стабільністю і значним економічним ростом, значною мірою став можливим завдяки класу воїнів-самураїв, які переїхали до столиці й стали основною керівною верствою суспільства в той час. Завдяки суворому дотриманню порядку, який включав жорстке усунення будь-якого руху між класами, правління сьоґунів гарантувало період значно меншої конфліктності.

Ендоверс охоплюватиме насамперед столицю регіону — місті Едо (сучасний Токіо). Тут за часів сьоґунів Токуґава у 1700-х роках проживало понад мільйон мешканців, а саме місто стало жвавим центром країни.

[ + – ] Скрін з відео

Багато японців і сьогодні сприймають життя і культуру Едо з ностальгією, а незвичайні витвори жителів того часу досі зачаровують людей по всьому світу. Можливість подорожі до загубленого міста Едо — і проживання в ньому — має неабияку привабливість для ентузіастів тієї епохи.

Воскресіння Edoverse періоду Едо в цифровому світі має на меті зберегти пам'ять про давню японську культуру, зокрема про сьоґунів Токуґава.

Як і представники періоду, так і дослідники та історики заклали фундамент знань, на якому сьогоднішні будівельники метапростору — Sequin AR — побудували віртуальний світ, де люди можуть повністю зануритися в культуру, перебуваючи в будь-якій точці земної кулі.

Період Едо не просто згадають, його переживатимуть заново, заново вивчатимуть і відновлюють поза географічними обмеженнями фізичного світу.

[ + – ] Воскресіння Edoverse періоду Едо в цифровому світі має на меті зберегти пам'ять про давню японську культуру, зокрема про сьоґунів Токуґава Фото: Sequin AR

Чи можна воскресити епоху Едо в метапросторі?

Фонд Edoverse на чолі з комітетом експертів і радників, серед яких 19-й глава дому сьоґунів Токуґава Ієхіро Токуґава, співпрацює з компанією Sequin AR, що надає послуги метапростору, щоб втілити цю ідею в реальність. Спадкоємець роду завжди мав амбіцію відтворити історичне місто Едо для користувачів кіберпростору. З моменту появи комп'ютерних зображень його кінцевою метою було оживити цей революційний період японської історії й культури в середовищі, яке б дозволило отримати максимально правдоподібні враження.

Sequin AR створюватиме неперевершене і автентичне відтворення періоду Едо, використовуючи власну технологію метапростору, а також Unreal Engine 5, блокчейн і об'єднану історичну точність комітету.

Разом вони оживляють цей надзвичайний період в історії Японії в повністю придатному для життя віртуальному світі, доводячи, що майбутнє метапростору може бути пов'язане з давньою історією.

Метапростір все ще залишається значною мірою невизначеним, в якому щодня створюються нові світи. Однак у найпростішому вигляді його часто називають послідовністю віртуальних світів, де люди, як аватари, взаємодіють одне з одним у тривимірному просторі, що імітує реальність.

[ + – ] Edoverse не просто оживить світ Едо, але й мистецтво того часу Фото: Sequin AR

Edoverse не просто оживить світ Едо, але й мистецтво того часу. Термін "Едо" означає не лише час, але і його специфічну естетику — від дерев'яних гравюр та сувоїв до скульптури та текстилю. Переосмислення цієї естетики є частиною цифрової реконструкції знакової епохи.

Віртуальну нерухомість в межах Edoverse можна розширювати й звільняти для нового житлового будівництва або для нових підприємств. Купівля та продаж за специфічними законами та звичаями того періоду дозволить користувачам підвищити своє становище та набути нових ролей набагато швидше.

Зрештою, Едоверс — це структура і автентичність. Це відтворення політичної та суспільної структури того часу, яку користувачі можуть відчути якомога точніше.

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