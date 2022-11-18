Вікінг або центуріон. Створена "машина часу" здатна переносити людей у різні епохи

Нові технології допоможуть перетворити вас на давнього лицаря, первісного мисливця чи навіть королеву.

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Багато хто хоча б раз ставив собі запитання, як би вони могли виглядати в певну епоху. Можливо, вам хотілося відчути себе справжнім вікінгом чи римським воїном.

Наразі це не проблема. Вчені створили онлайн-інструмент, який може переосмислити ваш вигляд і перенести назад у часі, пише Daily Mail.

Засновником цієї функції є вебсайт MyHeritage. Його розробники створили інструмент під назвою "ШІ Машина часу". Він доступний на комп'ютерах та смартфонах. Його основною здатністю є перетворення звичайних фотографій на "гіперреалістичні".

Побачити себе середньовічним лицарем або леді минулого століття допомагає технологія Deepfake. Простими словами — це технологія, що змінює певне зображення чи відео на іншу людину. Сьогодні вона викликає чимало суперечок, адже сприяє розповсюдженню фейкових новин.

Фото: Daily Mail

Але засновник та генеральний директор інструменту зазначає, що "ШІ Машина часу" є способом розповісти детальніше людям про історію їхньої родини. Він також зазначив, що останніми роками вийшло чимало нових успішних функцій.

"Машина часу зі штучним інтелектом — це новий поворот на цю тему, який запрошує вас відправитися в минуле і побачити себе таким, яким ви могли виглядати за часів своїх предків", — додав засновник MyHeritage.

Для використання сервісу слід увійти на сайт. На ньому потрібно завантажити від 10 до 25 фотографій однієї людини. Все потрібно зробити у різні дні та у різних позах. Скрізь має бути лише одна людина. Якщо ви хочете спробувати змінити іншу людину, від неї потрібний дозвіл.

Коли ви завантажите фото, вам потрібно буде зареєструвати або увійти в обліковий запис. У разі відмови зробити фотознімки повинні автоматично видалятися для захисту конфіденційності. Для тих, хто зареєструється, створять модель відповідно до обраної доби раніше. На нові зображення штучний інтелект ставить водяні знаки.

Обробка фотографій може тривати від тридцяти хвилин до двох годин. Тому після завершення надходить повідомлення на електронну пошту. Користувачам дозволяється завантажувати набір або кожну фотографію окремо та ділитися ними у соцмережах. Безплатно можна отримати лише 400 зображень. Потім функція стає платною.

На платформі заборонено висміювати політиків. Також не можна завантажувати фотографії нацистів.

Раніше Фокус писав про те, що в Норвегії за допомогою нових технологій вдалося пожвавити бабуся з XIII століття.