Беззуба та горбата. Вчені змогли "повернути до життя" норвезьку бабусю Тору із ХІІІ століття (фото)

Хоча зазвичай люди у Середніх віках жили до 50 років, ця жінка прожила довше.

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Нещодавно дослідники зробили особливу реконструкцію. У Норвегії "вернули до життя" бабусю із середніх віків. Вона мала різні проблеми та була у віці 65 років. Щоб зробити кремнієву модель бабусі, скористалися її скелетом, пише Daily Mail.

Відомо, що жінка родом із Норвегії. Перед смертю вона була беззубою та горбатою. Вчені скористалися її кістяком для реалістичного сучасного макета. У цьому всьому допомогли сучасні технології. Нині її можна побачити у Музеї Норвезького університету наук та технологій.

Бабуся отримала ім'я Тора. При аналізі її скелета вчені дізналися, що вона мала остеоартрит та подагру. На ці хвороби вона страждала останні роки життя. Ці проблеми відтворили в кремнієвій моделі теж. Вважається, що бабуся померла природною смертю. Хоча вчені зазначили, що у середні віки вмирали зазвичай у 50 років.

[ + – ] Age Hojem/NTNU Science Museum Фото: Церемониймейстер Марк Абрахамс позирует со Шнобелевской премией 2022 года в своем офисе в Кембридже, штат Массачусетс.

Тора походить із Тронгейму. Його заснували у 997 році нашої ери як село Каупангр. Тоді засновником був король вікінгів Олаф I Трюггвасон. Але люди жили тут набагато раніше. Цю думку доводять стародавні скельні зображення. Там можна побачити перших жителів. У період бабусі Тори тут мешкало до чотирьох тисяч людей.

Також місто розташоване на однойменному фіорді. Тому тут був центр судноплавства до того, як німецькі купці зробили Берген своїм головним портом. Вчені схиляються, що Тора теж була із купецької родини.

Щоб пожвавити образ жінки, доклав зусиль і данський художник Томас Фолдберг. Він додав фігурі волосся, зморшки тощо. Зараз на бабусі можна побачити й довгу сукню, зіткану за допомогою методів із Середньовіччя.

Археологиня Еллен Грав сказала, що дехто може критикувати вчених, адже вони не знають, чи виглядала жінка похилого віку саме так. Проте вчені намагалися відтворити образ якнайкраще. Роботу з відтворення зовнішності проводили майже рік.

Раніше Фокус писав про те, що вченим вдалося реконструювати образ унікальної вагітної мумії старше 2000 років.