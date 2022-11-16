Беззубая и горбатая. Ученые смогли "вернуть к жизни" норвежскую бабушку Тору из ХІІІ века (фото)

Хотя обычно люди в Средних веках жили до 50-ти лет, эта женщина прожила дольше.

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Недавно исследователи сделали особую реконструкцию. В Норвегии "вернули к жизни" бабушку из средних веков. Она имела различные проблемы и была в возрасте 65 лет. Чтобы сделать кремниевую модель бабушки, воспользовались ее скелетом, — пишет Daily Mail.

Известно, что женщина родом из Норвегии. Перед смертью она была беззубой и горбатой. Ученые воспользовались ее скелетом для производства реалистического современного макета. В этом помогли современные технологии. Сейчас ее можно увидеть в Музее Норвежского университета наук и технологий.

Бабушка получила имя Тора. При анализе ее скелета ученые узнали, что она имела остеоартрит и подагру. Этими болезнями она страдала последние годы жизни. Эти проблемы воспроизвели в кремниевой модели тоже. Считается, что бабушка скончалась естественной смертью. Хотя ученые отметили, что в средние века умирали обычно в 50 лет.

[ + – ] Age Hojem/NTNU Science Museum Фото: Daily Mail

Тора происходит из Тройнхейма. Его основали в 997 году нашей эры как деревня Каупангр. Тогда основателем был король викингов Олаф I Трюггвасон. Но люди жили здесь гораздо раньше тоже. Это мнение доказывают древние наскальные изображения. На них можно увидеть первых жителей. В период бабушки Торы здесь проживало до четырех тысяч человек.

Также город расположен на одноименном фьорде. Поэтому здесь был центр судоходства до того, как германские купцы сделали Берген своим главным портом. Ученые склоняются, что Тора тоже была из купеческой семьи.

Чтобы оживить образ женщины, приложил усилия и датский художник Томас Фолдберг. Он добавил фигуре волосы, морщины и т.д. Сейчас на бабушке можно увидеть и длинное платье, соткавшееся с помощью методов из Средневековья.

Археолог Эллен Грав сказала, что кое-кто может критиковать ученых, ведь они не знают, выглядела ли пожилая женщина именно так. Однако ученые старались воспроизвести образ как можно лучше. Работу по воссозданию облика проводили почти год.

Ранее Фокус писал о том, что ученым удалось реконструировать образ уникальной беременной мумии старше 2000 лет.